Vídeo: Por dentro do armário de sapatos de Dana White que lhe custou mais de US$ 100 mil em 2022

O presidente do UFC, Dana White, é conhecido por seus hábitos de consumo luxuosos, desde neve em Las Vegas, navios de cruzeiro particulares e carros esportivos raros.

A Complex perfilou outro alarde branco: tênis. O chefe do UFC levou a marca de entretenimento para um passeio por seu armário de sapatos no UFC APEX, mostrando uma loja de tênis caros e raros que fariam os colecionadores babarem. O chefe da luta disse que gastou US $ 100.000 apenas em tênis em 2022.

Mais representados na sala estão os Nikes Travis Scott de cano baixo que chegam a custar US $ 5.000 no mercado secundário. White também possui um modelo Nike X Dior que é vendido por US $ 2.000, bem como sapatos personalizados adornados com uísque Howler Head, Bruce Lee e New England Patriots.

White disse que um personal shopper faz todo o trabalho braçal para comprar suas roupas, de tênis a roupas íntimas, e não vai a um shopping há 10 anos.

Como relatado anteriormente, a Endeavour, controladora corporativa do UFC, registrou lucros recordes desde a pandemia, com a promoção de lutas liderando as receitas. A gigante do entretenimento planeja empacotar o UFC com o líder do wrestling profissional WWE para criar um novo spinoff corporativo. Um relatório recente detalhou a participação decrescente dos lutadores nas receitas anuais.