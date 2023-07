Vídeo: Problemas com a copa do lutador levam à desqualificação bizarra

Você não vê desqualificações para o copo protetor de um lutador caindo repetidamente todos os dias, mas foi o que ocorreu no último fim de semana em Patchogue, NY

Durante uma luta amadora entre Tommy Cox e Jason White no Flex Fights: Tiki Takedown Vol. 25, foi exatamente isso que aconteceu. Nos segundos iniciais da luta, o copo de White caiu imediatamente de seu short, deixando o lutador incrivelmente frustrado. Depois que ele tentou colocar a peça protetora solta de volta no short, a luta recomeçou apenas para o copo cair novamente em segundos. O árbitro pegou a taça antes de acenar para a luta, determinando uma vitória por desqualificação para Cox – que não desferiu um único golpe na luta.

Confira a sequência incomum de final de luta abaixo.

Os comentaristas apontaram antes do início da luta que White estava “mexendo no copo” e que não estava “lá dentro direito”, antes de sugerir que os atletas investissem no equipamento certo.

Depois que a luta foi dispensada, White caiu no tatame com raiva, enquanto Cox andava pela jaula um tanto atordoado com o resultado de sua segunda vitória amadora.