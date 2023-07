Vídeo UFC 290: Jesus Aguilar nocauteia Shannon Ross em 17 segundos com soco brutal

Jesus Aguilar conquistou a segunda finalização mais rápida da história do peso mosca do UFC com um overhand de direita que parou Shannon Ross no UFC 290.

A cabeça de Ross ricocheteou na tela apenas 17 segundos após a luta preliminar de sábado na T-Mobile Arena, colocando Aguilar logo atrás de Dustin Ortiz no líder de todos os tempos em nocautes mais rápidos até 125 libras, de acordo com a transmissão.

Confira o acabamento explosivo abaixo.

Aguilar, um especialista em finalizações que conquistou a maioria de suas vitórias por finalização, surpreendeu Ross quando ele fingiu um jab e veio por cima com o soco em loop. Ross foi eliminado no segundo em que o soco acertou.

A vitória colocou Aguilar de volta na coluna de vitórias após um revés contra Tatsuro Taira no UFC Vegas 68 em sua estreia no octógono. O veterano da Contender Series está em 9-2, enquanto Ross sofreu sua segunda derrota consecutiva no UFC e a terceira no geral depois que sua chance na Contender Series terminou em um nocaute no segundo round. Ross agora está em 13-8.