Vídeo: Umar Nurmagomedov revela lesão que levou à desistência da luta principal do UFC Nashville contra Cory Sandhagen

O motivo do arranhão de Umar Nurmagomedov na maior luta de sua carreira agora é conhecido.

Nesta quarta-feira, o MMA Fighting confirmou que a organização está em busca de um novo oponente para Cory Sandhagen na luta principal do UFC Nashville, que acontece no dia 5 de agosto.

Confira abaixo o vídeo da lesão.

Junto com o compartilhamento do vídeo, Nurmagomedov deu uma explicação por ter que se retirar do concurso.

“Lutar a luta mais importante da minha vida com os ligamentos do ombro rompidos seria a maior estupidez da minha vida”, afirmou Nurmagomedov. “Vou fazer uma cirurgia em breve.”

O invicto lutador de 27 anos vem subindo no ranking peso-galo com um início de 4-0 no UFC, que inclui três finalizações. Em sua última luta, Nurmagomedov nocauteou Raoni Barcelos no primeiro round do UFC Vegas 67, em janeiro.

Até agora, nenhum adversário foi nomeado para Sandhagen.