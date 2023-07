Vídeo: Yair Rodriguez mostra espetacular cinturão personalizado do UFC

Yair Rodriguez pode não ser um campeão indiscutível, mas tem um cinturão que Alexander Volkanovski não pode reivindicar.

Na luta principal do UFC 290 em Las Vegas neste sábado, Rodriguez coloca em jogo seu cinturão interino dos penas em uma luta de unificação contra o atual campeão Alexander Volkanovski. Com uma vitória, Rodriguez se juntaria a Alexa Grasso e Brandon Moreno na lista de estrelas mexicanas que atualmente ocupam o status indiscutível.

Antes da maior luta de sua carreira, “El Pantera” foi presenteado com um cinturão personalizado, que homenageia seu país natal.

Veja o vídeo e as fotos do cinto abaixo.

Segundo Rodriguez, a peça única foi um presente de sua gestão, com design e trabalho dos artistas Jacobo e María Ángeles.

Rodriguez tornou-se campeão interino em fevereiro passado com uma finalização no segundo round sobre Josh Emmett no UFC 284. Ele venceu quatro de suas últimas cinco lutas (excluindo uma sem contestação), nocauteando Emmett, Brian Ortega, Jeremy Stephens e “The Zombie coreano” Chan Sung Jung para chegar a Volkanovski.

Volkanovski vem de derrota para Islam Makhachev na disputa pelo cinturão dos leves, também disputada no UFC 284. Fora essa derrota, está 12 a 0 no UFC e neste sábado busca a quinta defesa consecutiva do título dos penas .