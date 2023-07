Vídeos em HD no WhatsApp para iPhone? Novidades em testes

Talvez você já soubesse que a versão beta do WhatsApp para iPhone está testando o envio de fotos em HD, mas a novidade agora é que há testes para o envio de vídeos em maior qualidade também. A atualização 23.13.0.76 do WhatsApp beta para iOS mostra que uma nova tag é aplicada aos vídeos que são enviados com a qualidade HD, conforme informações do site WABetaInfo, especializado em notícias sobre o WhatsApp beta.

Essa opção preserva as dimensões do vídeo, mas ainda aplica uma leve compactação ao vídeo. Isso significa que esta opção não permite que os usuários compartilhem vídeos em sua qualidade original, mas é garantido que a qualidade é realmente melhorada com esta opção.

Essa nova atualização também permite que o usuário controle a qualidade do vídeo a ser enviado. Como acontece com o recurso de fotos de alta qualidade, a opção padrão é sempre “Qualidade padrão” para qualquer vídeo, e você ainda precisa selecionar a opção de alta qualidade sempre que quiser compartilhar um novo vídeo com qualidade aprimorada.

Quando os usuários compartilham um vídeo usando a opção de alta qualidade, ele será marcado como um vídeo de alta qualidade na conversa e uma nova tag será adicionada automaticamente ao balão de mensagem – com as letras HD garantindo a maior qualidade. Essas informações adicionais ajudarão o destinatário a identificar que o vídeo foi enviado em melhor qualidade.

Outras informações

É importante mencionar que esse recurso não está disponível ao compartilhar vídeos por meio de atualizações de status. No entanto, o aplicativo ainda precisa de mais atualizações, pois, apesar da opção estar disponível para vídeos, o texto ainda não foi revisado, pois ainda se refere a imagens. Uma atualização futura deve apresentar a explicação correta para os vídeos.

Observe que a atualização também fornece aos usuários aprimoramentos adicionais em relação aos ícones de perfil nos bate-papos em grupo. Especificamente, as miniaturas dos contatos cujas fotos de perfil estão ocultas ou indisponíveis foram revisadas. Essas miniaturas agora apresentam as iniciais do nome do respectivo membro do grupo. Em nossa opinião, essa melhoria ajudará os outros participantes da conversa a identificar rapidamente a pessoa representada pela miniatura.



Você também pode gostar:

No caso do envio de fotos em maior qualidade – que já estava sendo testado – o funcionamento é o mesmo. Assim como nos vídeos, é possível enviar uma foto com as dimensões originais, mas também não é permitido enviar na qualidade original porque ainda é aplicada uma leve compactação à imagem.

Além disso, a opção padrão é sempre “Qualidade padrão” para qualquer foto. Isso significa que o usuário deve selecionar a opção HD toda vez que quiser compartilhar uma nova foto com qualidade aprimorada.

Sugestões de figurinhas

O WhatsApp também está testando sugestões de figurinhas. Com esse recurso, os usuários recebem uma nova bandeja de adesivos contendo alguns adesivos relacionados ao emoji inserido na barra de bate-papo. Esse aprimoramento simplifica o processo de compartilhamento do adesivo mais adequado, garantindo uma experiência de comunicação mais rápida. A novidade apareceu na atualização 23.14.0.70 do WhatsApp beta para iOS.

Conforme mostrado na captura de tela ao lado, há uma nova bandeja de adesivos acima do teclado no WhatsApp. Esta bandeja exibe todos os adesivos associados ao emoji inserido na barra de bate-papo. Aparentemente, é preciso baixar um pacote de adesivos para isso ser possível. No exemplo, usam o pacote de adesivos Cuppy da loja de adesivos integrada.

Achamos que o novo recurso de sugestão de adesivos é muito útil, pois o número de adesivos instalados continua aumentando com o tempo. Pode ser complicado procurar um adesivo específico em uma coleção grande. No entanto, encontrar o adesivo perfeito para qualquer situação torna-se muito mais fácil, pois basta digitar um emoji, economizando seu tempo. Observe que pode ser necessário revisar seus próprios pacotes de adesivos adicionando um emoji a cada adesivo do aplicativo criador de adesivos de terceiros.