Vinicius comemora contratação de Arda Guler com alfinetada no Barcelona: Mais um que escolhe o maior clube

arda guler chega às Real Madrid apesar do grande interesse de Barcelonaalgo que já aconteceu com vários outros jovens jogadores que foram procurados pelos dois gigantes espanhóis e acabaram por vestir a camisola alvinegra.

Foi verdade nos casos de Vinícius Júnior, Rodrygo Goes e Endrickos três brasileiros assinaram com o clube ainda adolescentes, situação que agora se repete com Guler.

Endrick permanece no Brasil até o próximo verão, enquanto Vinícius e Rodrygo já são jogadores importantes no Real Madrid.

Tanto que ambos saudaram publicamente o turco, e o primeiro não hesitou em mandar um recado aos maiores rivais do clube.

“Outro que escolhe o maior [club]”, escreveu Vinícius nas redes sociais ao lado do anúncio oficial da chegada de Guler por Real Madrid.

Foi uma mensagem com significado simbólico já que o próprio Vini teve que escolher entre Madrid e Barcelona e optou por assinar por aquele que acredita ser o maior clube do mundo.

Rodrigo também comemorou a contratação do jogador do Fenerbahçe.

“Mais um talento se junta à nossa família madridista! Seja bem-vindo @10ardaguler”, escreveu o ex-jogador do Santos.