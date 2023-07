Viola Davis opta por fazer uma pausa no filme ‘G20’ apesar de obter isenção do SAG

Viola Davis pode estar dando o tom para os A-listers – porque, apesar de ter recebido recentemente uma isenção de filme independente, ela está parando com seu novo filme … tudo para apoiar a greve.

A atriz contou Prazo final No sábado, ela estava desistindo de seu filme na Amazon, “G20”, por enquanto – dizendo … “Eu amo este filme, mas não acho que seria apropriado que esta produção avançasse durante a greve”.

Ela acrescenta: “Agradeço que os produtores do projeto concordem com esta decisão. A JuVee Productions e eu nos solidarizamos com os atores, SAG/AFTRA e WGA.”