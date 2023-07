Vipes do Brasil ABRE VAGAS para VENDEDOR em 9 CIDADES

Veja mais detalhes sobre a empresa e sobre os postos de trabalho!

A Vipes do Brasil, companhia que atende o mercado automotivo nos estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, está contratando novos funcionários para compor o seu time.

Sendo assim, antes de falar mais sobre a empresa que tem o propósito de fornecer produtos de alta qualidade com as melhores marcas disponíveis no mercado, veja quais são as vagas disponíveis:

Vendedor Externo – Sorocaba – SP – Venda Externa;

Vendedor Externo – Curitiba – PR – Venda Externa;

Vendedor Externo – Maringá – PR – Venda Externa;

Vendedor Externo – Florianópolis – SC – Venda Externa;

Vendedor Externo – Passo Fundo – RS – Venda Externa;

Vendedor Externo – Foz do Iguaçu – PR – Venda;

Vendedor (a) – São Paulo – SP – Venda;

Vendedor (a) – Bauru – SP – Venda;

Vendedor (a) – Cascavel – PR – Venda.

Mais sobre a Vipes do Brasil

Falando um pouco mais sobre a Vipes do Brasil, podemos destacar que a empresa visa ser referência no setor de manutenção automotiva no Brasil. Além do foco na qualidade nos produtos, a empresa procura oferecer agilidade e comprometimento com os clientes, desde o atendimento diferenciado com o vendedor externo até a entrega do pedido.

Possuímos uma equipe em constante evolução e uma logística focada na rapidez e segurança da entrega dos produtos. A Vipes do Brasil a mais de 21 anos vem atendendo as expectativas do mercado e se modernizando conforme a sua exigência.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

