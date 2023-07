VISITA do CRAS diretamente na casa dos beneficiários do Bolsa Família ASSUSTA; veja o que eles perguntam

O Programa Bolsa Família é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) que busca auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Criado em 2003, o programa se tornou uma importante ferramenta de combate à pobreza no Brasil, beneficiando milhões de famílias em todo o país.

Revisão cadastral do Bolsa Família

No início deste ano, o MDS deu início a um processo de revisão cadastral entre os mais de 20 milhões de grupos familiares beneficiários do programa social. O objetivo dessa revisão é verificar a veracidade das informações fornecidas pelos beneficiários e garantir que apenas as famílias que realmente se enquadram nas regras do programa continuem recebendo o benefício.

Durante esse processo, famílias com suspeitas de irregularidades em seus cadastros são bloqueadas e convocadas a comparecer a um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para atualizar os dados cadastrais e comprovar que estão dentro das regras estabelecidas pelo programa.

É importante destacar que nem todas as famílias serão visitadas em casa pelos agentes do CRAS, devido à falta de recursos financeiros e de pessoal em muitos municípios.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, anunciou que mais de R$1 bilhão seriam enviados às prefeituras para a contratação de 12 mil novos agentes e reforço das ações relacionadas ao Bolsa Família e aos sistemas de atendimento social nas cidades. No entanto, esse valor ainda é insuficiente para atender todas as visitas necessárias.

Diante dessa realidade, é fundamental que os beneficiários bloqueados e convocados para atualização cadastral não aguardem pelas visitas em casa, pois dificilmente elas ocorrerão. A orientação é procurar o CRAS o quanto antes para resolver a situação e evitar o cancelamento do benefício. As visitas só devem acontecer em locais muito isolados ou nos casos de famílias com suspeitas específicas.

Visita do CRAS na casa de inscritos do Bolsa Família

As visitas do CRAS nas casas dos inscritos no Bolsa Família são uma medida adicional para garantir a veracidade das informações fornecidas pelos beneficiários. No entanto, devido à falta de recursos e pessoal, essas visitas serão realizadas apenas em casos específicos, como mencionado anteriormente.

Perguntas feitas pelos agentes do CRAS aos beneficiários do Bolsa Família

Durante o processo de atualização cadastral, os agentes do CRAS farão uma série de perguntas aos beneficiários do Bolsa Família. Essas perguntas são semelhantes às feitas no momento da inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) e têm o objetivo de verificar a renda da família, o número de integrantes, se as crianças estão estudando e vacinadas, entre outros aspectos relevantes.

Os beneficiários precisarão apresentar documentos pessoais de todos os integrantes do grupo familiar que moram na mesma casa e dividem as despesas, mesmo que não sejam parentes. Além disso, serão solicitados comprovantes de renda e residência atualizados de todos os membros da família.

Pagamentos do Bolsa Família em julho



Enquanto a revisão cadastral está em andamento, os pagamentos referentes ao mês de julho do Bolsa Família continuam sendo realizados normalmente. Os repasses começaram no dia 18 de julho e seguirão até o dia 31, de acordo com o cronograma estabelecido pelo programa.

Confira abaixo as datas de depósito na conta dos beneficiários, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS):

NIS de final 1: depósito na conta em 18 de julho;

NIS de final 2: depósito na conta em 19 de julho;

NIS de final 3: depósito na conta em 20 de julho;

NIS de final 4: depósito na conta em 21 de julho;

NIS de final 5: depósito na conta em 24 de julho (valores disponibilizados no sábado, dia 22/07);

NIS de final 6: depósito na conta em 25 de julho;

NIS de final 7: depósito na conta em 26 de julho;

NIS de final 8: depósito na conta em 27 de julho;

NIS de final 9: depósito na conta em 28 de julho;

NIS de final 0: depósito na conta em 31 de julho (valores disponibilizados no sábado, dia 29/07).

É importante ressaltar que os beneficiários devem ficar atentos às datas de pagamento e verificar se os valores foram devidamente depositados em suas contas.

A revisão cadastral e as visitas do CRAS nas casas dos inscritos no Bolsa Família visam garantir a transparência e a eficácia do programa, assegurando que o benefício chegue às famílias que realmente necessitam. É fundamental que os beneficiários bloqueados e convocados para atualização cadastral não aguardem pelas visitas em casa, mas procurem um CRAS o quanto antes. Além disso, é importante fornecer todas as informações solicitadas pelos agentes do CRAS durante o processo de atualização cadastral.

O Programa Bolsa Família continua sendo uma importante ferramenta de combate à pobreza no Brasil, auxiliando milhões de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Os pagamentos referentes ao mês de julho estão sendo realizados normalmente, seguindo o cronograma estabelecido pelo programa.

É fundamental que os beneficiários fiquem atentos às datas de pagamento e verifiquem se os valores foram devidamente depositados em suas contas.

O Governo Federal está empenhado em aprimorar o Programa Bolsa Família e garantir que ele cumpra seu objetivo de melhorar as condições de vida das famílias em situação de vulnerabilidade. A revisão cadastral e as visitas do CRAS são medidas importantes nessa busca por eficiência e transparência.