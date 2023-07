Vitasciense ABRE VAGAS presenciais e HOME OFFICE

A Vitascience, empresa brasileira, produtora de cursos digitais, suplementos e eventos, que busca a promoção da saúde verdadeira dos brasileiros, está contratando novos profissionais para a sua equipe. Com vagas remotas e no Espírito Santo, vale a pena consultar a lista de cargos ofertados abaixo:

Analista de Conteúdo e SEO Pleno – Vitória – ES e Remoto – Pessoa jurídica;

Gestor (a) de Tráfego Pleno – Foco em Native AD’s – Vitória – ES e Remoto – Pessoa jurídica;

Vendedor (a) – Vitória – ES e Remoto – Pessoa jurídica: Gerenciamento de carteira de clientes; Apresentação da marca para novos clientes. Recuperação de vendas realizadas por boleto e/ou abandono de carrinho;

Banco de Talentos.

Mais sobre a Vitasciense

Sobre a companhia, podemos ressaltar que a Vitascience tem o Dr. Dayan Siebra, um dos mais influentes profissionais de saúde do Brasil (autor do maior canal de saúde do Youtube em língua portuguesa, com quase seis milhões de seguidores) como embaixador e responsável técnico dos conteúdos produzidos pelas 40 pessoas da equipe da Vitascience.

Com mais de 50 mil assinantes únicos, assume um compromisso com a saúde e bem-estar dos homens e mulheres, oferecendo recomendações práticas de alimentação, suplementação e estilo de vida.

Além disso, busca compartilhar conhecimentos que possam ajudar os seguidores e assinantes a prevenir, combater e vencer problemas de saúde que roubam seus anos de vida com qualidade. Em resumo, cria conteúdos, cursos e suplementos alimentares que contribuem para a construção de novos hábitos.

Como se inscrever em um dos postos de trabalho?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Vitascience, é só clicar nesse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

