Vitória! Brasileiros usam FGTS para ter NOME LIMPO

A instituição bancária líder no país é a Caixa Econômica Federal. Ela desempenha um papel fundamental ao efetuar diversos tipos de pagamentos voltados para os diferentes setores da população. Por isso, o banco decidiu que é o momento de auxiliar os indivíduos brasileiros no processo de quitação de suas obrigações financeiras através do FGTS.

O FGTS é um dos diversos benefícios disponibilizados pelo Governo Federal aos trabalhadores formais, que exercem suas atividades dentro do regime CLT e possuem carteira de trabalho registrada. É importante destacar que esse não é o único benefício oferecido.

Direitos do trabalhador

Aqueles que desempenham atividades de forma regular e legal têm direito a vantagens como:

Períodos de descanso remunerados;

Gratificação natalina;

Suporte financeiro em caso de desemprego;

Licença maternidade;

Auxílio em caso de enfermidade;

Abono salarial (PIS/PASEP);

Entre outros.

Portanto, os indivíduos que possuem empregos formais no nosso país contam com uma série de privilégios que podem ser utilizados em benefício próprio. Dentre as várias vantagens disponíveis, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) se destaca como um dos principais.

Isso se deve ao seu papel em proporcionar e auxiliar na acumulação de recursos para situações desafiadoras na vida do trabalhador, como uma demissão sem justa causa. Portanto, é importante conhecer as opções disponíveis para utilizar o Fundo de Garantia por parte da Caixa Econômica Federal.

Qual é o objetivo da Caixa em relação ao FGTS?

Diante do considerável crescimento das obrigações financeiras dos cidadãos brasileiros, tanto o Governo Federal quanto a CEF se mostraram preocupados com os dados apresentados. Como resultado, foi implementado o programa “Regularize na Caixa”, no qual os indivíduos têm a oportunidade de negociar seus débitos com descontos de até 90%.

Adicionalmente, quando se trata de débitos relacionados a contratos de habitação, a Caixa oferece uma opção melhorada. O cidadão pode utilizar uma porção do saldo disponível em sua conta do FGTS para liquidar essas dívidas. Isso possibilita que o nome do indivíduo seja regularizado, permitindo-lhe aproveitar novas oportunidades financeiras.



Dívida no contrato residencial

Para os contratos habitacionais, o banco explicou que através do Aplicativo Habitação Caixa é viável utilizar o saldo do FGTS. Assim, será possível quitar até 80% da parcela mensal do financiamento imobiliário, abrangendo até 6 prestações em atraso. Adicionalmente, é possível adicionar os encargos ao valor devido. Os contratos renegociados serão removidos dos registros restritivos em até cinco dias úteis após a confirmação do acordo através do pagamento do boleto.

Dívida contrato empresarial

Para os contratos comerciais, a Caixa também oferece:

Consolidação de diferentes tipos de débitos em um único contrato;

Prazo mais extenso para pagamento, de até 96 meses;

Parcela menor;

Período de carência para o primeiro pagamento;

Parcelamento das faturas de cartões de crédito, com taxas específicas para atrasos de até 69 dias;

Renegociação de contratos de crédito rural de maneira parcelada ou prorrogação do vencimento da operação, conforme a situação da produção;

Regularização de contratos em atraso com desconto de juros e multa.

Atendimento presencial

Atendimentos presenciais serão realizados por meio de veículos itinerantes. A primeira cidade a receber o veículo será a cidade de Santos, em São Paulo, nos dias 17 e 21 de julho. Curitiba, no Paraná, receberá o veículo entre os dias 24 e 28 de julho. O percurso atualizado com as cidades que também receberão o veículo pode ser consultado no site da CAIXA.

Banco Inter também teve feirão de negociação

O Inter promoveu um evento de renegociação, concedendo descontos no valor de R$ 50 milhões, além de oferecer até 90% de redução no pagamento de dívidas. Foram considerados elegíveis os clientes que possuíam débitos de cartão de crédito, empréstimo imobiliário e empréstimo consignado.

As condições especiais para a negociação eram personalizadas de acordo com cada cliente. A dívida do cartão de crédito, por exemplo, tinha condições de quitação diretamente através do aplicativo do Inter. Se as dívidas estivessem em atraso há mais de 60 dias, também era possível fazer uma proposta através do Portal de Negociação.