Vivo tem 139 vagas de emprego abertas pelo Brasil

A Vivo, uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil, anunciou recentemente a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes áreas de atuação. Com o objetivo de fortalecer sua equipe e impulsionar o crescimento contínuo, a empresa oferece aos candidatos a oportunidade de integrar uma organização reconhecida no mercado e comprometida com a inovação e a qualidade dos serviços prestados.

Vivo abre vagas de emprego pelo país

Além da oportunidade de trabalhar em uma empresa líder no setor de telecomunicações, a Vivo oferece uma série de benefícios atrativos para seus funcionários. Entre os principais benefícios disponíveis estão:

Plano de saúde e odontológico abrangente para o colaborador e seus dependentes;







Vale-refeição ou alimentação;







Programa de participação nos lucros e resultados;







Bolsa de estudos para cursos de graduação e pós-graduação;







Descontos em produtos e serviços oferecidos pela Vivo;







Horário flexível e possibilidade de trabalho remoto;







Programas de desenvolvimento profissional e treinamentos internos.

A Vivo está divulgando vagas de emprego abertas em diversas áreas. Confira algumas das oportunidades disponíveis:

Desenvolvedor(a) de software – São Paulo/SP;







Analista de Marketing Digital – Rio de Janeiro/RJ;







Técnico(a) em Telecomunicações – Belo Horizonte/MG;







Gerente de Contas Corporativas – Brasília/DF;







Especialista em Redes – Porto Alegre/RS;







Analista de Recursos Humanos – Salvador/BA;







Consultor(a) de Vendas – Fortaleza/CE;







Engenheiro(a) de Telecomunicações – Curitiba/PR;







Analista de Segurança da Informação – Recife/PE;







Coordenador(a) de Projetos – Manaus/AM;







Supervisor(a) de Atendimento ao Cliente – Goiânia/GO;







Analista Financeiro – Campinas/SP;







Assistente Administrativo – Florianópolis/SC;







Analista de Qualidade – Belém/PA.

Essas são apenas algumas das vagas disponíveis na Vivo. Para conferir a lista completa e mais detalhes sobre cada oportunidade, os interessados devem acessar as orientações, a seguir.



Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas na Vivo, os interessados devem acessar o portal 123empregos, onde estão disponíveis todas as informações sobre as vagas em aberto e os requisitos necessários para cada posição. No portal, os candidatos poderão cadastrar seus currículos e se candidatar diretamente às vagas de seu interesse.

É importante ressaltar que o processo seletivo da companhia é pautado pela igualdade de oportunidades, valorizando a diversidade e a inclusão. A empresa busca por profissionais talentosos e comprometidos, dispostos a fazer a diferença em suas áreas de atuação.

Sobre a Vivo

A Vivo é uma empresa brasileira de telecomunicações com uma ampla presença no país. Com mais de 100 milhões de clientes, a empresa oferece serviços de telefonia móvel, telefonia fixa, internet banda larga e TV por assinatura.

A companhia se destaca por seu compromisso com a qualidade dos serviços oferecidos e com a satisfação dos clientes. Além disso, a empresa busca constantemente a inovação e o desenvolvimento de soluções tecnológicas para atender às necessidades dos seus usuários.

