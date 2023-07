Nem tudo é o que parece! E por isso hoje vamos ver se você consegue decifrar as ilusões de ótica das imagens abaixo. Cada uma delas possui diferentes significados e contextos. Assim, é muito importante observar atentamente cada detalhe delas.

Dito isso, prepare as suas habilidades de observação para os desafios abaixo. Veja se consegue encontrar cada uma das cenas nas ilusões de ótica abaixo e exercitar ao máximo suas habilidades visuais. Sem mais enrolação, partiu para o desafio!

Teste para decifrar as ilusões de ótica das imagens

Vamos começar. A primeira imagem é um clássico, e mostra a silhueta de um saxofonista tocando seu instrumento. Veja:

Imagem: divulgação

Como você pode ver, ele está tocando seu instrumento com uma perna levantada. Além disso, e há um pequeno ponto preto ao lado do músico. Mas e se dissermos que essa imagem também forma um rosto feminino? Você consegue identificá-lo?

O segredo está justamente em observar a cena a partir do ponto preto ao lado do saxofonista. Se prestar bem atenção, verá que ela forma o olho do rosto:



Agora ficou mais fácil, não é? Bom, seguindo com nossos testes, vamos para uma segunda ilusão de ótica. Preste atenção na imagem abaixo, que mostra uma jovem de costas:

Imagem: Pinterest

Só que o mais incrível dessa cena é que se você prestar bastante atenção, conseguirá ver a imagem de uma senhora idosa. Mas essa segunda personagem é mais difícil achar. Assim, é necessário olhar com calma e exercitando a sua interpretação.

Conseguiu? Se não, vamos mostrar a resposta abaixo. Mas antes, tente decifrar onde está a idosa, prestando atenção em todos os detalhes. Agora veja a resposta:

O ouvido da moça forma o olho da senhora, seu nariz é composto pelo pescoço da primeira personagem. Para completar, sua boca é o colar que está no pescoço da jovem.

Mais um teste de ilusão de ótica

Agora vamos para mais um desafio. Será que você consegue decifrar as ilusões de ótica das imagens abaixo que estão na mesma cena? Primeiro, vemos uma senhora passeando por uma paisagem bucólica e muito bonita:

imagem: Pinterest

Bom, nessa mesma cena de passeio, há também um homem. Mas onde será que ele está? Mais uma vez a ilusão de ótica está presente em pequenos detalhes. Por isso você precisará exercitar muito sua criatividade e capacidade de visão.

Conseguiu localizá-lo? Vamos dar mais um tempinho. Tente se distanciar da imagem e prestar atenção em todos os detalhes. Bom, agora veja a resposta abaixo:

Aqui está o rosto do homem formado pela mulher como seu nariz e boca. As construções que estão lado a lado formam seus olhos. Nesse sentido, ao afastar-se da imagem, você consegue analisar tudo isso mais facilmente. Bacana não?

Faça o desafio de decifrar as ilusões de ótica das imagens

Agora chegou a hora de repassar esse desafio para seus amigos e familiares. Veja quem consegue olhar além das aparências das cenas e ver suas imagens ocultas. Essa é uma ótima forma de se divertir e exercitar as capacidades de observação de quem está a sua volta.