Você consegue descobrir a resposta desse cálculo com imagens?

Desafios de cálculo com imagens são sempre muito divertidos e intrigantes. Com eles você pode exercitar diferentes habilidades, principalmente de raciocínio lógico e capacidade de resolver cálculos matemáticos ao mesmo tempo.

Pensando nisso, separamos um teste bastante divertido. Nele você deve deduzir o peso de cada um dos bichinhos abaixo. Em seguida, é preciso encontrar o resultado do quanto cada um deles pesa em conjunto, com base em seus cálculos anteriores.

Preparado? Então vamos para o nosso desafio de hoje.

Descubra a resposta do cálculo com imagens

Então vamos lá. Abaixo você vai conferir uma imagem com porcos, macaquinhos e tartarugas. É preciso descobrir o peso individual de cada um deles para a resposta do cálculo final.

Mas para te ajudar nesse sentido, é possível ver, separadamente, o peso conjunto de cada um dos bichinhos. Disto isto, confira a gravura abaixo:

Foto: divulgação

E então, qual a resposta do cálculo com imagens que representa o peso dos três bichinhos juntos? Pense com calma e tente descobrir antes de continuar lendo.

Resposta para o desafio

Se você respondeu 16, então está absolutamente certo! Caso esteja com dúvidas sobre a resposta, basta seguir os passos abaixo:

Cada porquinho pesa 10 quilos, totalizando 30 quilos;

Então, cada macaquinho vai pesar 5 quilos, já que 10 mais 5 é igual a 20;

Um macaquinho pesa 5 quilos, então uma tartaruga pesa 1 porque ficam 4 quilos;

Por fim, 10 quilos, mais 5 quilos mais 1 quilo é igual a 16 quilos.

Cálculo com imagens usando multiplicação

Gostou desse desafio? Então vamos para outro um pouco mais difícil. Abaixo vamos trazer uma outra imagem com sapatos, óculos, luvas e um boxeador muito elegante. Sua missão é descobrir o resultado final de 1 par de sapato, somado ao boxeador com luvas vezes os seus óculos. Veja:

Foto: Divulgação

Esta é um pouco mais difícil, né? Mas se você respondeu 144 parabéns, pois conseguiu acertar o cálculo. Não chegou a esse resultado? Então vamos te dar a resposta:

Cada um dos sapatos vale 20, portanto seu resultado final é 60;

Assim, a figura do boxeador vale 5 pontos, já que a soma é 30;

Cada óculos vale dois, já que a soma com o boxeador é igual a 9;

Agora um par de luvas também vale 20, pois somado com os tênis e os óculos dá 42;

Chegamos na parte complicada, pois o boxeador está com luvas, sapatos e óculos;

Assim, ele representa 62. E na regra matemática, multiplicação sempre se resolve antes;

Ou seja, você deve multiplicar 62 por dois dos óculos, totalizando 134;

Por fim, some esse valor aos 10 de um par de tênis e você terá um total de 144.

Agora encaminhe esses desafios para amigos e familiares.

E então, o que achou desses desafios de cálculo com imagens? Certamente eles são ótimos para exercitar seu cognitivo. E neste sentido, pessoas de todas as idades podem aproveitar e malhar o cérebro com eles. Por isso, encaminhe-os para seus amigos e familiares.

Você pode fazer isso por WhatsApp ou mesmo reunir um grupo ao vivo para achar sua resposta. Divertido não? Mas claro, se você for participar da brincadeira, ache outras imagens para não perder a graça!