Hoje vamos trazer um desafio diferente, feito para exercitar seu cérebro e visão. Você consegue ver todas as cores da imagem? Na imagem abaixo, há dezenas de tons e seu objetivo é tentar identificar o máximo possível deles. Mas aqui há um detalhe importante.

Dependendo de quantas cores conseguir ver, será possível identificar o tipo de visão que você tem. Cada pessoa possui características oculares diferentes e esse teste serve para te ajudar a descobrir a sua. Preparado? Então vamos começar!

Você consegue ver todas as cores da imagem?

Chegou a hora ver que tipo de receptor o seu cone ocular tem. Preste atenção na imagem abaixo e veja quantas cores você consegue identificar nela:

Imagem: divulgação.

Não tenha pressa. O objetivo é analisar a imagem com calma e ver quantas cores você consegue identificar nela. Preste máxima atenção nas variações de tom e sobretom, atendando-se também ao tamanho das listras de cada cor.

Respostas para o desafio das cores

E então, será que você consegue ver todas as cores da imagem? Antes de te darmos a solução desse desafio, lembre-se de que não existe uma resposta correta. Na verdade, há um total de 39 tons. Mas esse desafio oferece três resultados possíveis. Saiba quais são abaixo:

Total de 20 tons ou menos

Se essa foi a sua resposta final, saiba que você é um indivíduo dicromato. Isso significa que seus receptores oculares tem uma tendência a identificar tons fortes e escuros, como preto, cinza e azul escuro. Cerca de 25% da população mundial tem essa característica de visão. A maioria das pessoas com essa característica são homens.

Entre 20 e 32 tons

Se você chegou a essa solução, saiba que é um tricromato. Em outras palavras, sua visão tem três receptores, e consegue identificar um número de cores maior. Pessoas com esse tipo de característica compreendem 50% da população mundial. Sua capacidade de identificar cores está dentro da média.



Entre 33 e 39 tons

Por fim, caso tenha chegado a esse resultado, você é um tetracromato. Isso significa que há quatro receptores em seu canal ocular, o que lhe permite ver uma maior quantidade de tons. Além disso, cores como o amarelo podem irritar facilmente a sua visão. Cerca de 25% da população mundial tem essa característica, sendo a maior parte mulheres.

Lance o desafio e veja quem consegue ver todas as cores da imagem

Lembre-se de que não há mais de 39 cores na imagem. Caso tenha chegado a esse resultado, conte novamente. Além disso, um detalhe interessante é que, quem é dicromato tem o mesmo número de receptores oculares do que os cães. Já os tetracromatos tem quatro receptores como as abelhas.

Seja como for, mostre esse desafio para sua família e amigos. Veja quem consegue ver todas as cores da imagem, e fale sobre os resultados para essas pessoas. Esse é um ótimo exercício para testar e identificar o tipo de visão que as pessoas tem.