Você deixa o carregador na tomada sem USAR? Veja quanto gasta

A tecnologia ganha cada vez mais espaço na vida das pessoas. Atualmente, é difícil encontrar alguém que não utilize um celular, seja apenas para fazer ligações, seja para acessar os mais variados aplicativos.

Um dos problemas mais citados por usuários na internet é a duração de carga da bateria dos aparelhos. Muitos deles dizem que o celular descarrega muito rapidamente ou que passa muito tempo para ter uma carga completa.

Seja qual for o motivo, muitas pessoas costumam utilizar normalmente os aparelhos enquanto estão carregando na tomada. Aliás, não é difícil encontrar alguém que tenha o costume de retirar o celular da tomada, mas deixar o carregador conectado. Mas você sabia que isso consome energia?

Entenda o consumo de energia de carregadores sem celular

Várias pessoas acreditam que só há consumo de energia se algum aparelho estiver conectado ao carregador, até porque este funciona justamente para aumentar a carga a bateria de algum item. Contudo, mesmo se o carregador estiver na tomada, sem conexão com qualquer aparelho, ele ainda estará consumindo energia.

Trata-se do “consumo de energia em espera” ou “consumo de energia fantasma”. Em resumo, esse fenômeno acontece porque os carregadores possuem transformadores e circuitos internos que continuam funcionando, mesmo quando não há conexão com outros aparelhos, pois eles seguem conectados à fonte de energia, ou seja, à tomada.

Nesses casos, o consumo da energia é relativamente baixo. Na verdade, os carregadores mais atuais estão sendo produzidos para ajudar as pessoas que costumam deixá-lo na tomada, mesmo sem estar conectado a celular ou outro aparelho. Em suma, os novos aparelhos ficam em modo de espera, o que resulta na economia de energia, beneficiando os consumidores.

Quanto de energia o carregador consome?

A saber, o carregador que está em modo de espera costuma consumir, aproximadamente, de 0,1 a 0,5 watts de energia. No entanto, vale destacar que esse consumo varia conforme a marca e o modelo do carregador. A propósito., esse volume de energia consumido se refere às ocasiões que o carregador estiver ligado na tomada, mas não haver qualquer dispositivo conectado a ele.

Mesmo que as pessoas acreditem que esse consumo é mínimo e que não irá afetar a renda mensal, especialistas alertam para os gastos acumulados ao longo do tempo. Isso sem contar no desgaste do próprio carregador, que fica conectado na energia, mesmo sem estar carregando a bateria de aparelhos eletrônicos.

Veja qual o consumo durante um ano

Por exemplo, um carregador que consome 0,3 watts no modo espera, e que esteja 24 horas por dia conectado à tomada, iria consumir 2,64 quilowatts-hora (kWh). No exemplo, ao considerarmos uma tarifa média de energia elétrica de R$ 0,60 por kWh, o custo anual seria de cerca de R$ 1,37.



Em suma, o valor é realmente baixo, ainda mais considerando o período de um ano inteiro. A cada mês, o consumo não chegaria a 12 centavos, e não teria muitas chances de impactar a renda das famílias.

Entretanto, muitas pessoas possuem diversos carregadores, incluindo celular, notebook, tablet, entre outros eletroeletrônicos. Assim, as pessoas que têm esse costume de deixar estes itens conectados à tomada, mesmo sem estarem carregando a bateria de qualquer aparelho, podem ver o consumo combinado subir significativamente.

Escolha carregadores que não consumam muita energia

Caso você tenha dificuldades para lembrar de tirar o carregador da tomada, mesmo após a retirada do celular, o mais indicado é comprar aparelhos que tenha eficiência energética. Dessa forma, o consumo da energia, mesmo em modo de espera, será ainda menor.

Essa é uma boa saída para quem não consegue lembrar de desconectar o carregador, ou mesmo que não o faz por qualquer outro motivo. Uma vez que o aparelho consumirá menos energia, haverá menos gastos com a conta de luz.

Ainda assim, o mais indicado é colocar lembretes no celular para desconectar os carregadores da tomada sempre que não houver qualquer aparelho conectado.

Isso ajudará a prolongar a vida útil dos carregadores, o que também irá contribuir para a redução dos gastos desnecessários, pois as pessoas terão mais chances de utilizar estes itens por mais tempo.