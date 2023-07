Você pode alterar seu número de CPF?

Htendo um Seguro Social número é um dos aspectos mais essenciais da vida na sociedade americana, é o que conecta você à rede e ao sistema. Sem ele, viver neste país torna-se quase impossível, porque você não obtém nenhum dos benefícios que advêm de tê-lo. Existem muitos casos em que uma pessoa precisa alterar seu número de previdência social, alguns dos quais são realmente infelizes. Roubo de identidade é uma coisa real na América, milhares de pessoas sofrem isso diariamente, mas essa é apenas uma das razões pelas quais isso acontece. Há também casos em que uma pessoa pode estar em perigo potencial devido à violência doméstica ou outro tipo de abuso. Isso os leva ao limite e eles são forçados a mudar sua identidade.

Talvez a medida mais óbvia seja mudar completamente o número do CPF, o que é definitivamente possível. No entanto, você precisará apresentar evidências que comprovem o motivo pelo qual deseja fazer isso. Especificamente vítimas de violência doméstica ou outro tipo de abuso, precisam apresentar uma declaração onde passam detalhes que confirmam porque precisam de um novo número. Além disso, eles precisarão fornecer a documentação necessária desse abuso. Terão de entregar relatórios policiais, registos médicos de feridos, ordens de restrição, carta de abrigos, conselheiros, amigos ou familiares que tenham conhecimento direto da situação.

O que acontece se você alterar meu número de Seguro Social?

O Seguro Social tem um serviço onde eles podem ajudá-lo a coletar essas evidências e, em seguida, ajudá-lo a alterar esse número. Além disso, eles recomendam que você mude seu nome primeiro, se isso estiver em seus planos. O roubo de identidade é um pouco diferente, mas você também precisará apresentar evidências de que seu número está sendo usado para transações fraudulentas. Se você alterar seu número de seguro social, as informações do seu arquivo não serão afetadas. No entanto, sua vida pode se tornar significativamente mais complicada em muitas outras áreas de sua vida se você alterar seu número de seguro social. Se isso se tornar um problema para você, você também tem a opção de bloquear seu número de seguro social.