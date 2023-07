Você pode ver quem vê seu perfil de tópicos? Veja como ver anonimamente

Threads é uma nova plataforma de mídia social introduzida pela Meta. Os tópicos se tornam populares e o assunto da cidade logo após seu lançamento. Muitos usuários mudaram para o Threads, e muitos o marcaram como o fim do Twitter. No Threads, você pode postar mensagens de texto de até 500 caracteres e incluir vídeos, fotos e GIFs em sua postagem.

Você pode seguir outras pessoas, verificar suas contas, curtir e comentar suas postagens. Muitas pessoas começaram cedo no Threads para obter um bom alcance e se tornar um influenciador no Threads. Se você é um influenciador ou alguém que usa o Threads para percorrer o feed de postagens de texto, talvez queira ver quem visualizou seu perfil do Threads.

Para os influenciadores, torna-se importante verificar quem visualiza seu perfil de discussão para saber que tipo de pessoa está visitando seu perfil e como mantê-los atraídos. Enquanto usuários regulares podem querer verificar quem está perseguindo seu perfil. Mas a questão é: você pode ver quem vê seu perfil de tópicos e, se sim, como? Não se preocupe; este artigo irá guiá-lo sobre como fazê-lo.

Como ver quem visualizou seu tópico no aplicativo Threads 2023

A resposta a esta pergunta seria um grande NÃO! Você ouviu direito; você não pode ver quem visualiza seu perfil de tópicos. Tópicos irá notificá-lo de qualquer pessoa que segue você, gosta de sua postagem, comenta sua postagem ou interage de alguma forma com seu perfil. No entanto, você não receberá uma notificação de pessoas que visualizam seu perfil.

Não apenas isso, mas os Threads não mostrarão o alcance que você tem para sua postagem e seu perfil. Quase todas as plataformas de mídia social, incluindo Twitter, Facebook, Instagram, etc., mostram as análises de sua conta e o total de impressões/alcance de sua conta. A análise é importante para qualquer criador que publica seu conteúdo nas mídias sociais, mas os Threads não têm essa opção agora.

Os tópicos podem trazer a opção de análise para sua plataforma em um futuro próximo, mas, a partir de agora, você não pode ver quem vê seu perfil do Threads ou quantas impressões sua postagem teve.

Você pode impedir que pessoas aleatórias visualizem seu perfil de tópicos?

Sim, você pode impedir que pessoas aleatórias visualizem seu perfil do Threads. Você pode fazer isso tornando seu perfil privado. Depois de tornar seu perfil do Threads privado, qualquer pessoa que não esteja seguindo você não poderá ver as postagens que você fizer em seu perfil do Threads. Abaixo estão as etapas para tornar seu perfil privado no Threads-

Abra o Tópicos aplicativo e toque no Perfil ícone no canto inferior direito.

Agora, toque no Privacidade ícone no canto superior esquerdo.

Ative a alternância ao lado do Perfil Privado .

Você receberá um prompt de confirmação; toque em OK continuar.

Depois de tornar seu perfil privado, qualquer pessoa que não esteja seguindo você não poderá acessar seu perfil do Threads. Se eles quiserem ver suas postagens, eles terão que pedir para segui-lo, e cabe a você aceitar o pedido de seguir ou não.

Você pode ver quem vê seu perfil de tópicos com aplicativos de terceiros?

A partir de agora, não há aplicativos de terceiros para permitir que você rastreie quem vê seu perfil do Threads. Os desenvolvedores podem desenvolver esses aplicativos posteriormente para ajudá-lo a ver quem visualiza seu perfil de conversas. Como o aplicativo é novo, não há muito desenvolvimento feito para ele.

Alguém sabe se você vê o perfil deles nos tópicos?

Assim como você não pode ver quem vê seu perfil de tópicos, outros também não saberão se você vê o perfil deles. Isso significa que você pode verificar o perfil público ou privado que segue e eles não saberão.

Posso saber quem interage com minhas postagens ou quem me segue?

Tópicos irá notificá-lo sobre qualquer pessoa que segue você, gosta de suas postagens ou até comenta em sua postagem. Abaixo estão as etapas para verificar a notificação para as pessoas que interagem com seu perfil do Threads-

Abra o Tópicos aplicativo.

Toque no Notificação ícone na barra inferior.

Agora você verá algumas guias na parte superior Todos- Isso mostrará todas as notificações. segue – Isso mostrará a notificação de pessoas começando a segui-lo. respostas – Você verá todas as respostas aos seus comentários. Menção- Isso mostrará a notificação de qualquer pessoa que tenha mencionado você na postagem ou no comentário. Citações – Isso mostrará a notificação de cotações. Repostagens- Isso mostrará a notificação de republicações. Verificado – Você pode ver a notificação de verificação nesta guia.

Por padrão, você estará no Todos guia e veja todas as notificações. Você pode tocar em uma guia específica para ver uma notificação para ela.

Como faço para ver meus seguidores e pessoas que sigo?

Se você quiser ver a lista de todos os seus seguidores ou pessoas que você está seguindo no Threads, você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo:

Abra o Tópicos aplicativo em seu telefone ou tablet e toque no Perfil ícone.

Toque no Privacidade ícone no canto superior esquerdo.

Agora, toque no Perfis que você segue opção.

Aqui, você verá três guias- Seguidores – Esta guia mostrará a lista de todas as pessoas que seguem você. Seguindo- Esta guia mostrará a lista de todas as pessoas que você segue. Pendente – Esta guia mostrará a lista de todas as solicitações de acompanhamento pendentes.



Se você quiser ver quem curtiu ou comentou sua postagem, siga as etapas abaixo:

Abra o Tópicos aplicativo e toque no Perfil ícone no canto inferior direito.

Agora, toque na postagem da qual deseja ver curtidas e comentários.

Ao tocar na postagem, você verá o número de curtidas e comentários na postagem.

Você pode ver quem comentou e quais comentários eles fizeram.

Se você tocar no número de curtidas na postagem, isso mostrará a lista de todas as pessoas que curtiram sua postagem.

Palavras Finais

Esperamos que você encontre a resposta para sua pergunta neste post. Embora você não possa ver quem vê seu perfil no Threads, pode ver quem o segue e interage com sua postagem. Você também pode tornar seu perfil privado para evitar que pessoas aleatórias que não o seguem vejam as postagens que você faz.

LEIA TAMBÉM: