Você Sabia que o CHÁ DE ORÉGANO pode trazer benefícios para sua SAÚDE?

O chá de orégano não é apenas uma bebida aromática, mas também uma fonte maravilhosa de inúmeros benefícios para a saúde. Este artigo se aprofundará no universo deste chá, desvendando suas propriedades medicinais, benefícios e como você pode incorporá-lo em sua rotina diária.

Propriedades Medicinais: O Que a Ciência Diz

Embora a pesquisa em humanos seja escassa, estudos de laboratório e experiências empíricas sugerem que o orégano possui propriedades medicinais significativas.

Antioxidantes Poderosos

O orégano contém compostos químicos, como flavonóides e ácidos fenólicos, que possuem uma reconhecida ação antioxidante. Eles ajudam a combater os efeitos nocivos dos radicais livres, que causam estresse oxidativo e podem acelerar o envelhecimento celular e aumentar o risco de várias doenças.

Ação Anti-inflamatória

Os mesmos compostos que conferem ao orégano suas propriedades antioxidantes também são conhecidos por sua ação anti-inflamatória. Isso tem levado os pesquisadores a sugerir que o chá de orégano pode ajudar a aliviar condições como tosse seca, dores nas articulações e irritações na pele.

Efeitos Antibacterianos e Antivirais

O orégano contém óleos essenciais que podem inibir a multiplicação de microrganismos, como bactérias e vírus. Uma pesquisa humana de 2011 mostrou que uma pomada contendo extrato de orégano reduziu o risco de infecção cirúrgica em uma ferida ao diminuir a contaminação bacteriana.

Benefícios do Chá de Orégano para a Saúde



Você também pode gostar:

O consumo regular de chá de orégano oferece uma série de benefícios para a saúde. Alguns dos benefícios mais notáveis são:

1. Prevenção do Câncer

Os antioxidantes presentes no orégano, como o carvacrol e o timol, podem ajudar a neutralizar os radicais livres que se formam em excesso no corpo, reduzindo o dano celular e prevenindo o crescimento de células cancerígenas.

2. Redução do Colesterol

O chá de orégano pode ajudar a diminuir os níveis de colesterol “ruim” (LDL), graças à presença de compostos antioxidantes, como flavonoides, timol e carvacrol.

3. Melhoria da Digestão

O orégano é um excelente antiespasmódico e estimula a produção de sucos gastrointestinais, o que ajuda na digestão. Ele é uma ótima opção para melhorar condições como dispepsia, flatulência, espasmos e cólicas intestinais.

4. Ajuda na Eliminação de Secreções Respiratórias

O orégano, quando consumido na forma de chá ou xarope caseiro, pode aumentar a produção de secreções pulmonares, o que o torna um bom alimento com ação expectorante.

5. Alívio das Dores Musculares

Graças às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, o orégano pode ajudar a relaxar os músculos e a diminuir algumas dores, como torcicolo e lombalgia.

6. Controle do Diabetes

O consumo diário de orégano tem um efeito antidiabético, pois é capaz de bloquear algumas enzimas que atuam no metabolismo da glicose, promovendo o equilíbrio do açúcar no sangue.

7. Prevenção do Envelhecimento Precoce

O consumo diário de orégano pode prevenir o envelhecimento precoce, pois é rico em compostos antioxidantes, como os flavonoides e a vitamina C, que ajudam a neutralizar os radicais livres em excesso.

8. Auxílio na Perda de Peso

Os componentes anti-inflamatórios e antioxidantes do orégano promovem a diminuição da inflamação e das gorduras do corpo, sendo um alimento muito útil para ser utilizado em dietas de emagrecimento.

9. Combate a Vírus, Bactérias e Fungos

O orégano possui propriedades que ajudam a tratar algumas infecções, como gripes, infecções urinárias, herpes e candidíase, já que seus compostos, como o carvacrol, diminuem a atividade dos microrganismos que causam essas infecções.

Informação Nutricional do Orégano

A tabela a seguir indica a informação nutricional de 100 gramas de folhas frescas de orégano:

Composição Orégano seco (100 gramas) Orégano seco (1 colher de sopa = 2 gramas) Energia 346 calorias 6,92 calorias Proteínas 11 g 0,22 g Gordura 2 g 0,04 g Carboidratos 49,5 g 0,99 g Vitamina A 690 mcg 13,8 mcg Vitamina B1 0,34 mg Traços Vitamina B2 0,32 mg Traços Vitamina B3 6,2 mg 0,12 mg Vitamina B6 1,12 mg 0,02 mg Vitamina C 50 mg 1 mg Sódio 15 mg 0,3 mg Potássio 15 mg 0,3 mg Cálcio 1580 mg 31,6 mg Fósforo 200 mg 4 mg Magnésio 120 mg 2,4 mg Ferro 44 mg 0,88 mg Zinco 4,4 mg 0,08 mg

Para obter os benefícios do orégano, é importante que ele faça parte de uma alimentação equilibrada e saudável, além de ser fundamental a prática regular de atividade física.

Como Consumir o Chá de Orégano

O orégano pode ser consumido através do uso das folhas frescas ou desidratadas, e é facilmente cultivado em pequenos jarros em casa. As folhas secas devem ser substituídas a cada 3 meses, pois elas perdem o aroma e o sabor com o tempo.

Além de ser utilizado na cozinha, outras formas de aproveitar as propriedades do orégano para melhorar a saúde incluem:

1. Chá de Orégano

Uma forma muito popular de consumir essa erva aromática para obter seus benefícios é fazendo o chá de orégano.

Ingredientes:

1 colher (de sopa) de orégano seco;

1 xícara de água fervente

Modo de Preparo:

Colocar o orégano na xícara de água fervente e deixar repousar entre 5 a 10 minutos. Depois coar, deixar amornar e beber 2 a 3 vezes por dia.

2. Xarope de Orégano

Este xarope atua como expectorante, ajudando a eliminar as secreções pulmonares e, assim, aliviar a tosse.

3. Óleo Essencial de Orégano

O óleo essencial de orégano pode ser aplicado na pele, usado para fazer inalações ou ser ingerido em forma de cápsulas.

4. Vapor de Orégano

O vapor de orégano ajuda a dissolver as secreções pulmonares e a melhorar as doenças respiratórias.

Assim, o chá de orégano é um verdadeiro tesouro de benefícios para a saúde. Se você ainda não o experimentou, considere adicioná-lo à sua rotina diária para uma vida mais saudável e equilibrada.