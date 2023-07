Você tem entre 40 e 60 anos? Confira NOVIDADES sobre a APOSENTADORIA do INSS

Desde a Reforma da Previdência em 2019, foram implementadas novidades nas modalidades de aposentadoria que afetam diversas gerações. Este artigo pretende esclarecer essas novidades para pessoas entre 40 e 60 anos.

Contexto da Reforma Previdenciária

A reforma previdenciária, realizada em novembro de 2019, trouxe mudanças significativas nos parâmetros de acesso à aposentadoria. Agora, os segurados precisam estar atentos a uma série de regras para acessar os benefícios, seja a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição.

Aposentadoria para Pessoas na Faixa dos 40 aos 50 Anos

A aposentadoria para pessoas nesta faixa etária sempre esteve classificada como especial. Com a reforma da Previdência, para que o indivíduo ainda tenha direito à aposentadoria nessa idade, é necessário aplicar a regra do direito adquirido.

Direito Adquirido

Para ter direito à aposentadoria nesta idade, é necessário que o segurado tenha preenchido os requisitos até o dia 13 de novembro de 2019. Após essa data, a idade mínima exigida passou a ser de 50 anos.

Opções de Benefício

As opções de benefício para quem se encontra nesta faixa etária são:

Aposentadoria por tempo de contribuição; Aposentadoria proporcional; Aposentadoria especial; Aposentadoria para PCD; Aposentadoria por tempo de contribuição com pedágio de 50%.

Aposentadoria para Pessoas Com Idade Entre 55 e 60 Anos

Para este público, analisar as regras de transição é essencial na escolha do melhor benefício.

Idade Mínima Progressiva



Você também pode gostar:

Nesta regra, apenas seguradas com idade superior a 58 anos podem se aposentar, desde que tenham contribuído por 30 anos.

Pedágio de 100%

Esta regra contempla contribuintes de ambos os sexos. Mulheres precisam ter idade acima de 57 anos e homens, superior a 60 anos. Além disso, é necessário cumprir o tempo mínimo de contribuição mais um “pedágio” de 100%.

Pedágio de 50%

Esta regra abrange mulheres e homens. Não exige idade mínima para quem faltava menos de 2 anos de contribuição em 13 de novembro de 2019.

Regra dos Pontos

Segundo esta regra, mulheres que completaram 90 pontos e homens que somaram 100 pontos, de acordo com as regras da previdência, podem se aposentar.

Aposentadoria Especial

Esta regra é uma possibilidade para todos os segurados homens e mulheres que trabalharam em atividades consideradas especiais.

A Conquista da Aposentadoria integral em 2023

A aposentadoria integral, ou seja, receber 100% do valor do benefício, é o sonho de todo trabalhador que já está planejando o seu futuro. No entanto, com as novas regras da Reforma da Previdência de 2019, essa meta parece cada vez mais difícil de ser alcançada.

Mas, não se desespere! Em alguns cenários, ainda é possível atingir a tão sonhada aposentadoria integral em 2023. Vamos entender como? Continue lendo este artigo e descubra se você pode ser um dos afortunados.

Entendendo a Aposentadoria integral

Antes de mais nada, é importante esclarecer que a aposentadoria integral não é uma modalidade específica de aposentadoria do INSS, mas sim um termo que se refere à forma de cálculo do benefício. Alcançar a aposentadoria integral significa receber mensalmente 100% do seu salário de benefício, que explicaremos em detalhes a seguir.

É fundamental entender que obter a aposentadoria integral não significa, necessariamente, receber o teto do INSS(R$ 7.507,49). Enquanto o teto do INSS é o valor máximo que a Previdência Social paga, a aposentadoria integral corresponde ao valor integral do seu benefício, baseado nas suas contribuições para o INSS.

O Significado do Salário de Benefício

O Salário de Benefício (SB) é um conceito técnico que serve como base para calcular o valor da sua aposentadoria. De forma simplificada, o SB é uma média das suas contribuições para o INSS.

Contudo, é importante esclarecer o que o SB NÃO é:

NÃO é o valor que você vai receber mensalmente da sua aposentadoria;

NÃO é o mesmo que o valor das suas contribuições mensais.

Como se Calcula a Aposentadoria integral

O cálculo da aposentadoria se baseia no Salário de Benefício (SB) e, na maioria dos casos, é aplicado um redutor (coeficiente). Este redutor diminui o SB, fazendo com que você não receba a aposentadoria integral. Em outras palavras, você não terá direito a 100% da sua aposentadoria.

Mas calma! Existem algumas formas de aposentadoria em que o cálculo não se aplica nenhum redutor. No entanto, isso é uma grande exceção, principalmente após a Reforma da Previdência.

O Antes e o Depois da Reforma da Previdência

Com a Reforma da Previdência, implementada a partir de 13/11/2019, houve uma mudança significativa no cálculo do Salário de Benefício. Antes da reforma, o SB era calculado pela média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, desconsiderando os 20% menores.

Após a reforma, a média do Salário de Benefício passou a considerar 100% de todos os salários, incluindo os menores.

A Regra de Transição e Seus Impactos

A Reforma da Previdência também trouxe as chamadas regras de transição. Estas regras são uma espécie de “meio termo” entre as regras antigas e as novas, permitindo que os segurados que já estavam contribuindo para o INSS antes da reforma possam se aposentar sem serem tão prejudicados pelas novas regras.

A Possibilidade de Aposentadoria integral em 2023

Ainda é possível receber o valor integral da sua aposentadoria, mesmo que a fórmula de cálculo sofra com algum redutor. No entanto, para confirmar se esse é o seu caso, é necessário entender como funciona o cálculo das Aposentadorias do INSS, juntamente com a aplicação de seus respectivos redutores.

Exemplos Práticos de Cálculos de Aposentadoria

Para exemplificar como os cálculos funcionam na prática, vamos considerar alguns exemplos fictícios.

Suponhamos que Maria tenha reunido os requisitos para se aposentar por idade antes do dia 12/11/2019, com 60 anos de idade e 18 anos de contribuição. O seu Salário de Benefício é de R$ 2.500,00. Portanto, a sua aposentadoria por idade seria de 88% de R$ 2.500,00, ou seja, R$ 2.200,00.

Agora, vamos considerar o caso de João, que trabalhou como dentista e reuniu os requisitos para a sua aposentadoria especial antes das regras mudarem. O seu Salário de Benefício é de R$ 4.500,00. Como a Aposentadoria Especial não tinha redutor antes da Reforma da Previdência, ele receberá a sua Aposentadoria de forma integral, ou seja, R$ 4.500,00.

Dicas para Maximizar o Valor da Aposentadoria

Para garantir uma aposentadoria integral, é importante fazer um planejamento previdenciário cuidadoso e estratégico. Aqui vão algumas dicas:

Contribua sempre com o teto máximo do INSS;

Evite períodos sem contribuição;

Se possível, adie a sua aposentadoria para acumular mais contribuições.

A Importância do Planejamento Previdenciário

O planejamento previdenciário é uma ferramenta essencial para garantir uma aposentadoria integral. Ele permite que você se organize e faça as melhores escolhas para maximizar o valor do seu benefício.

Como vimos, alcançar a aposentadoria integral é um desafio, mas não é impossível. Com planejamento e estratégia, você pode garantir um futuro mais tranquilo e seguro. Não deixe para a última hora, comece a planejar a sua aposentadoria agora mesmo!

Espero que este artigo tenha sido útil. Caso você tenha alguma dúvida ou queira compartilhar a sua experiência, deixe um comentário abaixo. Boa sorte na sua jornada rumo à aposentadoria integral!