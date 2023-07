Existem atualmente aplicativos disponíveis para smartphones Android e iPhone (iOS) que podem ajudar você a encontrar seu “sósia” de uma forma rápida e gratuita, conectando-o a pessoas semelhantes em todo o mundo.

Há diversas categorias de aplicativos nesse contexto, cada um com suas próprias características e funcionalidades.

Alguns aplicativos se concentram exclusivamente em encontrar sósias de pessoas famosas, permitindo que você descubra quem mais se assemelha a celebridades ou personalidades conhecidas.

Outros apps têm uma abordagem mais ampla e possibilitam a descoberta de sósias entre os usuários da plataforma. Você pode fazer o upload de sua própria foto e explorar perfis de outras pessoas que compartilham semelhanças com você.

Enfim, se você está curioso para descobrir suas semelhanças com pessoas ao redor do mundo ou simplesmente deseja se divertir encontrando seu “sósia”, esse texto foi feito especialmente para você. Confira abaixo 4 alternativas para você experimentar agora mesmo.

Você tem um \’clone\’? Confira agora seu sósia com esses 4 aplicativos

1 – Star by Face



O Star by Face é um aplicativo disponível para dispositivos Android e iOS que utiliza reconhecimento facial para criar uma experiência divertida aos usuários.

Ao capturar o rosto do usuário e identificar os pontos faciais, como nariz, sobrancelhas, olhos e boca, o aplicativo faz uma comparação com uma ampla variedade de rostos de celebridades, permitindo encontrar o seu “sósia”.

Usar a plataforma é simples. Basta abrir o aplicativo, tirar uma foto ou escolher uma imagem da galeria, e o sistema iniciará a análise. O sistema então encontra possíveis correspondências entre o rosto do usuário e os rostos famosos em sua base de dados.

Além disso, o Star by Face oferece uma opção adicional chamada “melhor par”, onde combina os traços faciais do usuário com os de uma celebridade.

Depois que os resultados são gerados, os usuários podem compartilhá-los com seus contatos e favoritá-los para referência futura. O aplicativo pode ser usado gratuitamente, mas exibe anúncios durante o uso. Há também uma versão paga que remove esses anúncios.

2 – FindMyClone

Outra alternativa é o FindMyClone, que é uma ferramenta que permite encontrar sósias com base em uma foto selecionada.

Ao escolher uma foto armazenada no dispositivo, o usuário precisa garantir que ela esteja bem iluminada e que apenas uma pessoa esteja presente nela.

O sistema, então, faz a leitura do perfil indicado, escaneia a foto e oferece uma correspondência com uma imagem encontrada.

Para os usuários registrados, o aplicativo apresenta um ranking dos 10 melhores clones. O FindMyClone é compatível apenas com versões mais antigas do Android e pode ser baixado gratuitamente na Google Play Store.

3 – Descubra seu “sósia” com o Twins Finder

O Twins Finder é um aplicativo exclusivo para Android que tem como objetivo encontrar pessoas parecidas ao redor do mundo.

Ele utiliza um banco de imagens do Google para localizar fotos similares, ou seja, os “gêmeos”, que possuem características visuais semelhantes à pessoa presente na imagem. O aplicativo é gratuito, mas exibe anúncios como forma de financiamento.

Para encontrar seus sósias, basta abrir o app e clicar em “Continue” e, em seguida, em “Start”. Em seguida, selecione a opção de tirar uma foto pela câmera ou escolher uma imagem da galeria.

Após fazer os ajustes necessários na imagem, toque em “Find Twins” e, em seguida, em “Ok” para ser direcionado para o campo de busca de imagens no Google.

4 – Google Arts and Culture

Por fim, o Google Arts and Culture é um aplicativo gratuito disponível para Android e iOS que oferece diversas funcionalidades interessantes.

Uma das principais é a chamada “Art Selfie”, que permite aos usuários encontrar retratos históricos semelhantes a si mesmos em obras de arte famosas.

Para utilizar essa função, basta tirar uma selfie dentro do aplicativo e serão exibidas obras de arte que se assemelham à pessoa na foto.

O app mostrará a porcentagem de semelhança, o nome da obra de arte e o nome do artista. Normalmente, são exibidas cerca de 10 comparações diferentes.

Além do recurso “Art Selfie”, o aplicativo oferece outras utilidades curiosas. Por exemplo, é possível fazer tours de realidade virtual e viajar no tempo para explorar diferentes períodos artísticos.

Essas funcionalidades proporcionam uma imersão nas histórias por trás de cada obra de arte.

Ao utilizar o app, o usuário pode tirar quantas fotos desejar e salvar ou compartilhar os resultados com seus contatos.

Além disso, existe também a opção de explorar obras de arte semelhantes aos seus animais de estimação, através do recurso “Pet Portraits”.