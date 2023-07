‘Volk é um GOAT’: Pros reagem à brilhante vitória de Alexander Volkanovski sobre Yair Rodriguez no UFC 290

Alexander Volkanovski marcou a quinta defesa de seu título dos penas do UFC com uma atuação brilhante contra o campeão interino Yair Rodriguez na luta principal do UFC 290.

Volkanovski quebrou o fenômeno da trocação Rodriguez no início com quedas e ground and pound, então fechou o show com um sorrateiro gancho de direita que derrubou Rodriguez, estabelecendo um nocaute técnico aos 4:19 do terceiro round.

Pouco antes da finalização, Volkanovski acidentalmente deu uma cabeçada em Rodriguez, exigindo que o campeão interino limpasse a cabeça após cometer a falta. Isso não escapou à atenção dos lutadores que assistiram à luta. Mas foi mais um lembrete do domínio de Volkanovski no peso-pena, e eles ficaram impressionados.

Aqui está o que os lutadores têm a dizer sobre a vitória de Alexander Volkanovski sobre Yair Rodriguez no UFC 290.

Volk é um GOAT em 145. Calmo, legal, calculado. Adoraria vê-lo contra o talento em 155!! #UFC290 — “Wonderboy” Thompson (@WonderboyMMA) 9 de julho de 2023

A consciência de Volks de quando ir e a capacidade de afogá-lo é de classe mundial! #UFC290 – Alan Jouban (@AlanJouban) 9 de julho de 2023

Qual é a opinião de todos sobre o efeito do choque de cabeças…? Volk vence IMO de qualquer maneira, mas é um ponto que será discutido #UFC290 —Damien Brown (@beatdown155) 9 de julho de 2023

Sem desrespeito a nenhum dos outros campeões, mas @alexvolkanovski é o melhor campeão. Fica cada vez melhor a cada luta!!! #1 P4P #UFC290 — Brad Tavares (@BradTavares) 9 de julho de 2023

Cabeçada desempenhou um papel – Belal Muhammad (@bullyb170) 9 de julho de 2023

Volks é apenas um bom cara, o verdadeiro desistiu do grande — Terrance McKinney (@twrecks155) 9 de julho de 2023