Volkswagen anuncia suspensão de 800 contratos de trabalho

A semana não começou de forma positiva para 800 trabalhadores da fábrica da Volkswagen de Taubaté, em São Paulo. De acordo com o sindicato que representa a categoria dos metalúrgicos na região, a empresa teria anunciado as 800 suspensões nos contratos, e a decisão deve começar a valer já a partir do próximo dia 1º de agosto.

As suspensões devem ocorrer em esquema de layoff, ou seja, tratam-se de suspensões de caráter temporário. A ideia é que esta suspensão comece a ser cumprida em agosto, e deve seguir por um período de tempo que pode variar entre dois e cinco meses completos. Oficialmente, a empresa ainda resiste em divulgar mais detalhes sobre a decisão.

De todo modo, o sindicato que representa a categoria informou que a empresa deixou claro que a suspensão ocorre para adequar o volume da produção ao mercado brasileiro. Os dirigentes dizem ainda que o cenário de demissões acontece por causa do cenário de alta de juros, que vem sendo mantido em 13,75% pelo Banco Central (BC) nos últimos meses.

A MP do Governo

O sindicato, no entanto, parece ter recebido a informação com certa surpresa. De acordo com os dirigentes, a empresa teria se comprometido a não adotar mais o modelo de demissões temporárias depois da decisão do Governo Federal de criar uma Medida Provisória (MP) para baratear os preços dos carros populares.

A Volkswagen foi uma das montadoras mais beneficiadas pelo projeto, e conseguiu aumentar o nível de vendas dos seus veículos mais baratos no decorrer do último mês de junho. Contudo, o programa já chegou ao fim, e a realidade voltou a se impor. Os desligamentos temporários estão de volta.

Dados mais recentes da Fenabrave mostram que o Polo acumula vendas de 37,7 mil unidades entre os meses de janeiro e junho deste ano. Este é o segundo carro mais vendido do Brasil, segundo os números da Fenabrave. A MP do Governo Federal ajudou a montadora a alcançar estes números.

Contudo, o programa já chegou ao fim, e a realidade voltou a se impor. Os desligamentos temporários estão de volta.



Você também pode gostar:

O que diz a Volkswagen

Por meio de uma nota, a Volskswagen afirmou que a medida deverá afetar apenas um turno de produção. “A Volkswagen do Brasil informa que a fábrica de Taubaté (SP) protocolou layoff para um turno de produção, iniciando em 1º de agosto, a princípio com duração de 2 meses. A ferramenta de flexibilização está prevista em Acordo Coletivo firmado entre o Sindicato e colaboradores da Volkswagen”, concluiu a montadora.

Pressão do Governo

Membros do Governo Federal seguem fazendo pressão para que os juros da taxa Selic sejam reduzidos o mais rapidamente possível. A próxima reunião do Conselho do Banco Central (BC) está marcada para o início de agosto. A Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), por exemplo, passou a fazer parte desta rede de pressão.

“Bolsa subindo, dólar ciando, inflação dos alimentos, do consumo, caindo. Tudo, fora o cenário institucional e político, são sinalizações positivas. Não tem como, não é possível que o Banco Central não comece a abaixar os juros a partir de agosto”, disse a senadora ainda na última semana.

“É inadmissível o que está acontecendo no Brasil. Não dá para um país, que é a maior economia dos trópicos, não crescer o suficiente para resolver os problemas do povo por causa de uma taxa Selic de 13,75%. É completamente incompatível. Como disse a ministra Simone, a inflação anual é de 13,16%, deu deflação”, disse o Secretario-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo.

A preocupação do Governo Federal é de que a manutenção da Selic em 13,75% faça com que os juros reais não parem de crescer, mesmo que a projeção da inflação esteja caindo.