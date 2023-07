Votorantim Cimentos abre 136 vagas de emprego pelo país

A Votorantim Cimentos, uma das maiores empresas do ramo no Brasil, acaba de anunciar a abertura de várias novas vagas de emprego em diversas localidades do país. Com mais de 100 anos de história, a companhia é reconhecida por sua excelência na produção de materiais de construção, e agora oferece a chance de fazer parte de sua equipe altamente qualificada e comprometida com a inovação.

Votorantim Cimentos abre vagas de emprego em todo o país

A companhia é conhecida não apenas por sua posição de destaque no mercado, mas também por valorizar seus colaboradores e oferecer benefícios atrativos. Entre as vantagens oferecidas pela empresa estão:

Plano de saúde completo, incluindo cobertura odontológica.







Programas de capacitação e desenvolvimento profissional.







Oportunidades de crescimento interno.







Participação nos lucros e resultados.







Ambiente de trabalho inclusivo e diversificado.







Flexibilidade de horários para algumas posições.







Apoio ao bem-estar dos funcionários.

A seguir, apresentamos algumas das vagas disponíveis na Votorantim Cimentos:

Analista de Sustentabilidade – São Paulo/SP.







Engenheiro de Produção – Belo Horizonte/MG.







Técnico de Manutenção – Curitiba/PR.







Coordenador de Logística – Salvador/BA.







Operador de Forno – Cuiabá/MT.







Analista de Recursos Humanos – Rio de Janeiro/RJ.







Assistente Administrativo – Goiânia/GO.







Analista Financeiro – Fortaleza/CE.







Eletricista Industrial – Porto Alegre/RS.







Supervisor de Qualidade – Recife/PE.







Técnico de Segurança do Trabalho – Brasília/DF.







Analista de Marketing – Manaus/AM.







Engenheiro de Processos – Florianópolis/SC.







Auxiliar de Produção – Campo Grande/MS.

Essas são apenas algumas das vagas disponíveis, e a empresa constantemente atualiza seu quadro de oportunidades. Para consultar todas as vagas abertas e seus respectivos requisitos, os interessados devem acessar as orientações, a seguir.

Veja também: Aurora Coop abre 61 vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

As inscrições para as vagas da Votorantim Cimentos estão disponíveis no portal 123empregos, uma plataforma reconhecida pela qualidade e variedade de oportunidades de emprego que oferece. Para se candidatar, basta seguir os seguintes passos:

Acesse o site e faça seu cadastro ou faça login se já possuir uma conta.







Busque por “Votorantim Cimentos” na barra de pesquisa.







Selecione a vaga desejada e clique em “Candidatar-se”.







Preencha o formulário com seus dados e informações relevantes.







Envie seu currículo e aguarde o contato da empresa.

Sobre a empresa



Você também pode gostar:

Com uma história que remonta ao início do século XX, a Votorantim Cimentos tem se destacado como uma das principais empresas do setor de materiais de construção no Brasil. Com operações também em outros países, a companhia investe continuamente em inovação e sustentabilidade, buscando oferecer produtos e soluções que atendam às necessidades de seus clientes e contribuam para um futuro mais próspero e sustentável.

Com essa nova rodada de contratações, a companhia reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social do país, proporcionando oportunidades de emprego e crescimento profissional para a comunidade em geral. Os interessados em fazer parte dessa equipe de sucesso têm agora a chance de se candidatar às diversas vagas disponíveis e trilhar uma carreira sólida e promissora na empresa.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.