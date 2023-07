Vou precisar passar por algum tipo de análise?

O Nubank se destaca como um dos cartões de crédito mais procurados na internet atualmente, sendo um banco digital que nasceu com a missão de tornar a vida das pessoas mais simples e, em pouco tempo, tornou-se o maior banco digital da América Latina.

Nubank: simplificando sua vida financeira com um cartão de crédito sem anuidade

Para começar a solicitar o cartão de crédito do Nubank, o primeiro passo é abrir uma conta no banco, um procedimento obrigatório para ter acesso a essa opção de crédito. Com a bandeira MasterCard, esse cartão não possui cobrança de anuidade e permite um controle completo através do celular.

Dessa forma, é viável monitorar as compras em tempo real, estabelecer contato com o suporte ao cliente, modificar a data de vencimento da fatura, requisitar aumento de limite e usufruir de diversas outras funcionalidades úteis.

Como solicitar o cartão de crédito Nubank?

Existem algumas formas de solicitar o cartão de crédito Nubank:

Pelo site do Nubank: acesse o site oficial e clique em “Quero Ser Nubank”, localizado no canto superior direito da página.

Através do aplicativo Nubank: baixe o aplicativo em seu celular e clique na opção “Pedir Convite”.

Por indicação de um amigo já cliente: Se algum amigo seu já for cliente do Nubank, peça o link de indicação e siga as instruções fornecidas.

Como aumentar o limite?

O Nubank apresenta o “Nu Limite Garantido“, um recurso que permite aumentar o limite de crédito do cartão utilizando o dinheiro investido no próprio banco como garantia. Assim, essa funcionalidade é extremamente vantajosa para os clientes, pois dispensa a análise de crédito para liberação de novo limite.

Em suma, para utilizar o “Nu Limite Garantido”, basta escolher o valor que deseja destinar dos seus investimentos para ser usado como limite no cartão. Contudo, esse valor pode começar a partir de R$ 1. No entanto, em caso de falta de pagamento da fatura até a data de vencimento, o valor investido é utilizado para o pagamento total ou parcial da fatura, dependendo do montante disponível.

RDB

Atualmente, o “Nu Limite Garantido” utiliza o valor guardado em uma “Caixinha” na modalidade de RDB, com rendimento de 100% do CDI. Se o cliente já possuir outras “Caixinhas”, é preciso criar uma específica destinada exclusivamente para ser utilizada como limite do cartão.



Você também pode gostar:

O RDB do Nubank possui liquidez imediata ou diária, dependendo do tipo de “Caixinha”, e conta com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Certamente, isso o torna uma excelente opção para metas de curto prazo e proporciona estabilidade para quem busca segurança em seus investimentos.

Como utilizar o “Nu Limite Garantido”?

O processo de utilização do “Nu Limite Garantido” deve ser feita da seguinte forma:

Na tela inicial do aplicativo Nubank, toque na área de cartão de crédito.

Em seguida, clique em “Ajustar limite”.

Selecione a opção “Nu Limite Garantido”.

Leia todas as informações fornecidas.

Clique em “Criar Nu Limite Garantido”.

Digite o valor que deseja transferir da sua conta do Nubank para ter como garantia.

Na tela seguinte, visualize como ficará o limite do seu cartão de crédito com base no valor escolhido. Leia todas as informações e clique em “Continuar” e insira sua senha de 4 dígitos.

Resumidamente, o “Nu Limite Garantido” é uma alternativa inovadora e vantajosa oferecida pelo Nubank, que busca sempre facilitar a vida financeira de seus clientes, proporcionando maior controle e segurança nas transações.

Portanto, aproveite essa oportunidade para obter um limite maior e usufruir de todas as vantagens do cartão de crédito Nubank. Contudo, considere planejar suas finanças para que o cartão seja utilizado de forma objetiva e consciente.