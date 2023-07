Walt Harris x Josh Parisian eliminado do UFC Vegas 77

Uma luta de pesos pesados ​​entre Walt Harris e Josh Parisian foi descartada do card do UFC Vegas 77, que está programado para acontecer no UFC APEX em Las Vegas no sábado.

Várias pessoas com conhecimento da situação confirmaram a notícia ao MMA Fighting na quarta-feira, embora os detalhes sobre o motivo do cancelamento da luta não tenham sido revelados.

Harris estava tentando voltar à pista após uma derrapagem de três derrotas com sua atuação mais recente contra Marcin Tybura em junho de 2021. Desde aquela época, Harris está fora de ação por motivos não revelados e parece que agora ele terá esperar até uma data ainda posterior para retornar ao octógono.

Quanto ao parisiense, o veterano do Contender Series vem se recuperando entre vitórias e derrotas em suas cinco aparições no octógono. Ele sofreu uma derrota por decisão para Jamal Pogues em fevereiro, que caiu seu recorde no UFC para 2-3 no geral, depois de aparecer no Dana White’s Contender Series, bem como O ultimo lutador.

Harris x Parisian estava agendado como luta principal do card no sábado, mas os dirigentes do UFC ainda não anunciaram nenhuma mudança na escalação.

Mike Heck contribuiu para este relatório.