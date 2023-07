Wanda Nara e Mauro Icardi esquentam o clima com fotos no chuveiro

Wanda Nara e Mauro IcardiO relacionamento de ‘foi marcado pelas contínuas separações e reconciliações do casal.

No entanto, parece que sua crise definitivamente acabou, já que há algum tempo eles estão mais estáveis ​​e formam um time forte.

Eles continuamente carregam fotos juntos em Instagramonde eles têm milhões de seguidores, mostrando que passam muito tempo juntos e provavelmente estão mais animados do que nunca.

Eles têm sido vistos juntos recentemente em muitos lugares públicos, pois são um casal mais do que confirmado e o bom sentimento entre eles parece ter voltado. Na verdade, Wanda Nara recebeu um prêmio há poucos dias e o jogador ficou muito orgulhoso dela nas redes sociais.

A foto ‘gostosa’ de Wanda Nara e Mauro Icardi no chuveiro

Eles compartilham muitas fotos e é normal que algumas delas sejam um pouco mais ousadas. Foi o que aconteceu com a última postagem do jogador argentino no Instagram.

O Galatasaray jogador compartilhou duas fotos com seu parceiro no chuveiro. Wanda está posando de cueca preta, enquanto Mauro Icardi está vestindo uma camisa branca, aberta, e gravata.

O futebolista tem quase 11 milhões de seguidores e partilha regularmente fotografias com a sua companheira e do dia-a-dia familiar. No entanto, este último parece ter triunfado sobretudo pelo número de likes que acumula mas, sobretudo, pelos quase 8.000 comentários que já tem, com os fãs de ambos a mostrarem a sua alegria pela forma como o casal está a passar bem.

Wanda, por sua vez, postou fotos da gala de premiação a que compareceu durante todo o dia na segunda-feira, 10 de julho e terça-feira. Ela conseguiu ganhar um prêmio e a emoção nas imagens é mais do que evidente em tudo o que ela compartilhou com seus 16,4 milhões de seguidores no Instagram.