Wanderlei Silva anuncia luta de boxe com o fisiculturista brasileiro Felipe Franco

Wanderlei Silva retornará à ação no dia 25 de novembro para uma luta de boxe com o fisiculturista brasileiro Felipe Franco, foi anunciado domingo durante um evento de fisiculturismo em São Paulo, Brasil. Um representante do Attack Fight Show disse ao MMA Fighting que Silva x Franco será uma exibição de boxe.

“The Axe Murderer” anunciou em suas redes sociais que seu filho, Thor Silva, também disputará o card. O jovem Silva detém um recorde de 2-0 em lutas amadoras de MMA e 1-0 como kickboxer amador.

“Depois de um tempo longe dos ringues, estou de volta, mas desta vez em um esporte diferente: o boxe”, escreveu Silva em sua página no Instagram. “E não é qualquer luta, meus amigos. Terei pela frente um grande desafio, Felipe Franco, um fisiculturista renomado e com uma força ainda desconhecida. Estou mais do que ciente de que vai ser uma luta brutal, uma batalha de determinação, força e estratégia.”

Confira o confronto abaixo.

Silva, ex-campeão do PRIDE com um recorde lendário de MMA de 35-14-1 e um no-contest, lutou pela última vez em setembro de 2018, perdendo para Quinton Jackson no Bellator. Silva disse em entrevista ao MMA Fighting’s Trocação Franca podcast em 2022 ele estava “oficialmente aposentado” do MMA, mas deixou a porta aberta para as lutas de boxe.

Franco, de 37 anos, vai competir pela primeira vez em esportes de combate. O fisiculturista e político pesa cerca de 210 libras.