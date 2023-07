Wee Man critica Disney por não escalar ‘anões’ no remake de ‘Branca de Neve’

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ.com

homenzinho está criticando a Disney por trocar “anões” por atores mais altos na próxima versão live-action de “Branca de Neve”… ele diz que é outra ameaça existencial enfrentada por sua comunidade.

Conseguimos a estrela de “Jackass” no The Apple Pan em LA e perguntamos sobre o filme da Disney perdendo as pessoas pequenas em favor de atores de estatura média.

Wee Man diz que é realmente um grande erro para a Disney … ele diz que está custando empregos a poucas pessoas e está comparando isso à ameaça de criação de inteligência artificial em Hollywood.

Não é apenas mudanças com “Branca de Neve” que estão atraindo olhares sérios de Wee Man… ele também está atirando em Hugh Grant por interpretar um Oompa Loompa no próximo filme “Wonka” com Timothée Chalamet.



Reproduzir conteúdo de vídeo



WTF com Marc Maron

O takeaway de Wee Man contrasta fortemente com outra celebridade … Peter Dinklage se tornou viral no início do ano passado em um discurso onde ele protestou contra Disney por refazer “Branca de Neve” – ​​um conto que ele diz terrivelmente tipificado como pessoas pequenas.