WEG abre 130 vagas de emprego em todo o país

A renomada empresa WEG, referência global no setor de soluções em equipamentos elétricos e automação, anunciou recentemente a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes regiões do país. Com um forte compromisso com a qualidade e inovação, a WEG oferece um ambiente de trabalho dinâmico e oportunidades de crescimento profissional.

WEG abre vagas de emprego pelo país

A WEG valoriza seus colaboradores e busca constantemente promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Ao ingressar na empresa, os profissionais têm acesso a benefícios como plano de saúde, vale-refeição, transporte ou auxílio-transporte, além de participação nos lucros e resultados. A empresa também investe em programas de capacitação e treinamentos, visando o desenvolvimento contínuo de seus colaboradores.

A companhia está divulgando várias oportunidades de trabalho abertas em diferentes áreas e regiões do país. Confira abaixo algumas das vagas disponíveis:

Engenheiro Eletricista – São Paulo/SP;







Analista de Recursos Humanos – Joinville/SC;







Técnico em Automação Industrial – Belo Horizonte/MG;







Assistente Administrativo – Curitiba/PR;







Vendedor Técnico – Porto Alegre/RS;







Engenheiro de Produção – Manaus/AM;







Supervisor de Qualidade – Rio de Janeiro/RJ;







Operador de Máquinas – Fortaleza/CE;







Assistente de Logística – Salvador/BA;







Técnico em Manutenção – Recife/PE;







Analista Financeiro – Brasília/DF;







Engenheiro de Projetos – Campinas/SP;







Analista de Marketing Digital – Florianópolis/SC;







Estagiário de Engenharia – São Bernardo do Campo/SP.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

As vagas de emprego na WEG estão disponíveis para candidatura no portal 123empregos, uma plataforma online reconhecida por conectar profissionais talentosos a oportunidades de trabalho em diversas empresas renomadas. Para se candidatar, basta acessar a página, realizar o cadastro gratuitamente e buscar pela vaga desejada na busca avançada. Ao encontrar a vaga da companhia, é possível enviar o currículo diretamente pelo portal, seguindo as instruções específicas de cada oportunidade.

Sobre a empresa

A WEG é uma empresa multinacional brasileira, fundada em 1961 na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Com mais de 60 anos de história, a WEG se destaca no mercado global por oferecer soluções inovadoras em motores elétricos, automação industrial, tintas e vernizes, entre outros produtos. A empresa possui unidades fabris e escritórios em diversos países, consolidando-se como referência no setor.



