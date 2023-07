Wembanyama faz um exame de consciência após sua estreia: como é a vida do ‘alienígena’ que acabou de desembarcar na NBA

Victor Wembanyamaa escolha geral nº 1 no Draft da NBA de 2023 pelo incentivo de São Antôniodesembarcou no NBA Summer League com Lebron James dizendo a ele que “ele não é um unicórnio, ele é um alienígena de 2,20 polegadas”.

Dois jogos depois, o francês de 19 anos e 2,23m não voltará a jogar na Liga de Verão de Las Vegas por decisão dos Spurs.

No dele NBA Na estreia, o colosso francês marcou 18 pontos (41% de campo), 10 rebotes e quatro bloqueios em 27 minutos em seus dois jogos da NBA Summer League.

“Vou sentar com os Spurs para descobrir como serão os próximos meses. Quando sair de férias, quando começar a treinar, treinar em San Antonio ou em qualquer outro lugar. O que sei é que Terei dois ou três meses pela frente que vão mudar minha vida”, reconheceu o nativo de Le Chesnay.

A exigente agenda de Wembanyama

Wembanyama admitiu estar um pouco saturado com o basquete nesta fase da temporada: “Tipo, no mês passado, acho que o basquete não ocupava nem 50% da minha programação”, disse Wembanyama. “Eu não aguento. Eu sei que é um momento especial na minha vida, mas estou feliz que acabou, honestamente. Eu só quero jogar arco, malhar e levantar.”

Sobre a sua participação na Summer League, o “alien” francês de 2,23m explicou, referindo-se ao último jogo em que se destacou com 27 pontos, 12 ressaltos, um roubo de bola e três bloqueios em apenas 27 minutos no Thomas & Mack Center, que “Gostaria de ter vencido o jogo. Acho que poderia ter feito mais para ajudar meu time a vencer este jogo. Temos que continuar aprendendo.

“Acho que o melhor show para os fãs é vencer. Obviamente, é apenas sobre a Summer League. Mas sim, acho que eles podem nos ver progredir. Então acho que damos a eles um bom show”, disse ele.

Por que Wembanyama melhorou tanto do primeiro para o segundo jogo da NBA Summer League?

Victor Wembanyama explicou o motivo de sua grande melhora entre o primeiro e o segundo jogo: “Me senti mais confortável comigo mesmo e com meu corpo na quadra, apesar de ter feito apenas dois treinos e um jogo. Estou começando a seguir em frente .

“Eu cometo muitos erros, mas o jogo ainda é menos físico do que na França”, disse o prodígio.