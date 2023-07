Wembanyama sofre dois momentos de ‘bem-vindo à NBA’ na estreia da Summer League

Victor Wembanyama fez sua estreia pelo incentivo de São Antônio em um Liga de Verão da NBA de 2023 vitória sobre o Charlotte Hornets na noite de sexta-feira em Las Vegas e estava do lado errado de alguns destaques.

Wembanyama, 19, lutou no lado ofensivo, mas sua defesa pareceu traduzir imediatamente. Sua agressão ao vidro, no entanto, levou a um “bem-vindo ao NBA” momento em que o grande homem do Hornets Kai Jones postergou-o no terceiro quarto.

Wembanyama explica incidente com Britney Spears, ?Ela agarrou meu braço?Marca English

Para seu crédito, Wemby parecia despreocupado e continuou jogando seu jogo como se nada tivesse acontecido. Ele terminou a disputa com cinco blocos.

O não. 1 escolha no Draft da NBA de 2023 parecia nervoso quando se tratava de colocar a bola no aro. Ele arremessou 2 de 13 de campo e 1 de 6 além do arco em 27 minutos de ação.

Wembanyama somou oito rebotes, três assistências e acertou todos os quatro lances livres. Ele teve três viradas.

Brandon Miller supera Victor Wembanyama

Brandon Miller assumiu o comando do Hornets no quarto período contra o Spurs, mas não foi o suficiente para assumir o controle do jogo.

Ele, no entanto, deu a Wembanyama um segundo “bem-vindo ao momento da NBA”. Concedido, Miller também é um novato, mas ele tem mais um jogo de experiência sobre Wemby.

Miller, 20, foi escolhido uma vaga depois de Wembanyama, mas provou que pode enfrentar o francês ao cruzá-lo e marcar a falta.

Wembanyama estava no chão perplexo porque o árbitro marcou uma falta contra ele, pois acreditava que havia contato em seu rosto. Spurs enfrentam o Portland Trail Blazers no domingo e estará acompanhando de perto o Scoot Henderson ferida.