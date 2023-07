Wemby diz que a NBA é ‘menos física’ do que a EuroLeague depois de marcar 27 pontos em uma derrota

Tele incentivo de São Antônio caiu 80-85 para o Portland Trail Blazers no domingo no Liga de Verão da NBA de 2023 em Las Vegas, apesar Victor Wembanyama marcando 27 pontos. Durante sua coletiva de imprensa pós-jogo, Wemby descreveu a diferença entre jogar no NBAcomparado com Euroliga.

Wembanyama, 19, ironicamente tinha um band-aid no lado direito do rosto devido a um arranhão durante o jogo. Ele, no entanto, elogiou o estilo do NBA e disse que gosta mais do que da EuroLeague.

A catastrófica sessão de chutes de Wembanyama em sua ‘estreia’ com os Spurs

“Antes de tudo, o tribunal está mais aberto [here]. Está indo rápido, mas é menos físico”, disse Wembanyama. “Eu sofro muitas faltas, mas não tanto. Nada para comparar. Aqui, os jogadores estão apenas voando. Lá fora é mais no chão, empurrando no chão, box-outs grandes.

“Aqui, são grandes atletas, os melhores do mundo. Muito mais talento. Mas eu gosto mais disso.”

Wembanyama somou 12 rebotes, três tocos e um roubo de bola. Ele arremessou 9 de 14 do campo, 2 de 14 do fundo e 7 de 12 da linha de lance livre em 27 minutos de ação. Scoot Henderson não jogou pelo Portland devido a lesão.

Victor Wembanyama ainda não enfrentou astros da NBA

Embora Wemby tenha razão em sua observação “menos física”, ele ainda não enfrentou adversários como Giannis Antetokounmpo, Lebron James, Joel Embiid e outras forças da natureza na NBA.

O corpo magro de Wembanyama tem sido uma das únicas preocupações em relação ao seu potencial e enfrentar essas superestrelas finalmente o colocará à prova.

Ele tem alças de guarda e pode drenar tiros além do arco, então atacar o aro não será necessariamente seu pão com manteiga. Mas no lado defensivo, Wembanyama terá muito trabalho pela frente.

Wemby vem de uma estreia ruim contra Brandon Miller e a Charlotte Hornets apesar da vitória do Spurs. Agora ele teve um desempenho sólido, mas o time perdeu. Talvez o terceiro jogo seja o encanto para tudo se encaixar