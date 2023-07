Whatsapp acaba de divulgar 3 NOVIDADES em seu aplicativo!

O WhatsApp, o popular aplicativo de mensagens, lançou recentemente uma nova atualização estável para usuários de iOS. A versão 23.14.79, disponível na App Store, traz algumas novidades interessantes. Entre elas, o recurso de transferência de conversas, o suporte ao modo paisagem para chamadas de vídeo e a opção de silenciar chamadas de números desconhecidos.

Novidades no WhatsApp

Embora esses recursos já tenham sido anunciados oficialmente pelo WhatsApp, alguns usuários poderão recebê-los nas próximas semanas, como mencionado no changelog na App Store. Aqui estão os detalhes desses novos recursos.

Transferência de Conversas

Anteriormente, na atualização WhatsApp beta para iOS 23.9.0.72, foi anunciado um recurso que permitia aos usuários transferirem seu histórico de bate-papo para um iPhone diferente. Com esse recurso, finalmente é possível mover o histórico de bate-papo para um iPhone diferente sem depender do iCloud.

Suporte ao Modo Paisagem para Chamadas de Vídeo

O suporte ao modo paisagem para chamadas de vídeo é definitivamente uma novidade. Na nossa opinião, o modo paisagem proporciona uma visão mais ampla e expansiva da interface de chamada de vídeo em comparação com o modo retrato. Especificamente, permite aos participantes da chamada ver mais pessoas na tela simultaneamente, o que achamos útil quando você faz parte de uma chamada de grupo grande.

Silenciar Chamadas de Números Desconhecidos

Ainda na atualização WhatsApp beta para iOS 23.10.0.70, alguns usuários tiveram a oportunidade de experimentar a opção de silenciar chamadas de números desconhecidos. Graças ao changelog oficial fornecido pelo WhatsApp, descobrimos que esse recurso finalmente está sendo disponibilizado para todos!

Como Obter os Novos Recursos

Se você ainda não tem esses recursos, observe que algumas contas podem recebê-los nas próximas semanas, conforme indicado no changelog oficial. Recomendamos que você atualize regularmente o WhatsApp na App Store e no aplicativo TestFlight para obter esses recursos no futuro, caso não os tenha após instalar esta atualização.

O recurso de transferência de bate-papo, o suporte ao modo paisagem para chamadas de vídeo e a opção de silenciar chamadas de números desconhecidos finalmente estão disponíveis para usuários de iOS que instalam a última atualização do WhatsApp na App Store. Certifique-se de instalar esta atualização para desfrutar de uma melhor experiência de usuário.