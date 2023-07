WhatsApp agora permite enviar mensagens de vídeo

O WhatsApp surpreendeu seus usuários nesta quinta-feira (27) ao anunciar uma funcionalidade inovadora que permitirá o envio de mensagens de vídeo diretamente nas conversas.

WhatsApp apresenta novo recurso: envio de mensagens de vídeo

Essa nova opção possibilita aos usuários gravar e compartilhar vídeos curtos, com duração de até 60 segundos, tornando-se uma alternativa aos tradicionais áudios.

Chegada do recurso similar ao do Telegram

Enquanto o recurso já estava presente no Telegram há algum tempo, o WhatsApp finalmente traz essa funcionalidade para seus usuários, que poderão desfrutar dessa nova experiência nas próximas semanas, de acordo com o anúncio oficial da empresa.

Vídeos instantâneos para compartilhar emoções

O WhatsApp acredita que essa adição será uma forma divertida e emocionante de compartilhar momentos especiais com os contatos. Desse modo, seja para enviar felicitações de aniversário, compartilhar piadas engraçadas ou contar as últimas novidades, o vídeo permite transmitir emoções de forma mais envolvente.

Como usar o novo recurso

Utilizar esse recurso é simples e fácil. Para gravar e enviar um vídeo na conversa, basta seguir os seguintes passos:

Abra a conversa no WhatsApp com o contato desejado.

Toque no botão de mensagem de áudio, que agora foi atualizado para possibilitar a troca para o modo de vídeo.

Pressione e mantenha o botão para gravar o vídeo ou deslize para cima para travar a gravação e capturar o vídeo sem precisar segurar o botão.

Reprodução automática e som ativado



Os vídeos compartilhados serão reproduzidos automaticamente em modo silencioso assim que forem abertos na conversa. No entanto, ao tocar no vídeo, o som será ativado, proporcionando uma experiência imersiva para quem assiste.

Assim como acontece no Telegram, o WhatsApp exibirá os vídeos em um formato redondo dentro da conversa, garantindo uma visualização agradável e intuitiva para os usuários.

A importância da denúncia de postagens nas redes sociais

Além dessa empolgante novidade no WhatsApp, é fundamental reforçar a importância da denúncia de postagens inapropriadas ou conteúdos ofensivos nas redes sociais. De modo geral, as plataformas digitais devem ser ambientes seguros e respeitosos para todos os usuários, e cabe a cada um de nós contribuir denunciando conteúdos prejudiciais.

Desse modo, ao denunciar, estamos promovendo a construção de uma comunidade virtual mais saudável e inclusiva para todos. Em resumo, o novo recurso de envio de mensagens de vídeo do WhatsApp traz uma maneira divertida e emocionante de compartilhar momentos especiais com amigos e familiares.

Enquanto aguardamos ansiosamente sua disponibilidade geral nas próximas semanas, é importante lembrar que a experiência digital responsável inclui também a denúncia de conteúdos inadequados nas redes sociais.

Fique atento aos golpes que envolvem o WhatsApp

No mundo digital cada vez mais conectado, é essencial estar alerta para proteger-se contra golpes e ameaças online. O WhatsApp, sendo uma das plataformas de mensagens mais populares, também pode ser alvo de golpistas em busca de informações pessoais e financeiras das vítimas. Portanto, é crucial estar ciente dos golpes que circulam na plataforma e adotar medidas de segurança para evitar cair em armadilhas.

Phishing

De forma sucinta, nesse tipo de golpe, o criminoso se passa por instituições ou por uma pessoa conhecida para obter informações confidenciais, como senhas, dados bancários ou números de cartões de crédito.

Desse modo, essas mensagens costumam incluir links maliciosos que direcionam as vítimas a sites falsos, onde suas informações são capturadas.

Clonagem de conta

Já neste golpe, os golpistas entram em contato com a vítima solicitando um código de verificação que foi enviado por SMS para o seu número de celular, alegando algum pretexto plausível. Por conseguinte, com o código em mãos, conseguem clonar a conta do WhatsApp da pessoa e, assim, acessar suas conversas e contatos.