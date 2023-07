WhatsApp Business vai permitir mensagens de campanhas para clientes

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, anunciou recentemente que o WhatsApp Business está desenvolvimento um novo recurso para permitir que os usuários criem mensagens de campanha. Na prática, isso significa que será permitido enviar mensagens automáticas a clientes, mediante taxas de pagamento, claro.

As empresas poderão criar mensagens de campanha para enviar promoções personalizadas, lembretes ou até mesmo atualizações sobre vendas de fim de ano. Elas poderão ser programas de acordo com a campanha do empreendedor. Isso será feito de forma mais eficiente, eliminando a necessidade de envio manual da mesma mensagem para vários clientes.

Quando as empresas quiserem usar esse recurso, poderão criar um modelo para uma mensagem que inclua o nome do cliente e outras informações, como, por exemplo, um texto personalizado de feliz aniversário. Depois de criar e enviar uma mensagem de campanha, as empresas também poderão acompanhar seu desempenho para verificar como essa campanha performou e se teve influência nos negócios.

Esse tipo de solução já poderia ser utilizada por meio da API do WhatsApp Business, mas isso normalmente não está ao alcance de empreendedores. Na verdade, as pequenas empresas geralmente lutam para se comunicar de maneira eficaz com seus clientes devido a várias limitações.

Com a introdução dos novos recursos de mensagens pagas, o WhatsApp fornecerá aos empreendedores uma ferramenta para criar mensagens de campanha para que possam enviar promoções personalizadas, lembretes ou até mesmo atualizações sobre vendas de fim de ano usando um modelo.

Mais benefícios

A introdução desses recursos opcionais de mensagens pagas também traz um benefício adicional para as pequenas empresas, pois elas poderão gerenciar com eficiência seus custos de comunicação. Ao pagar uma determinada taxa, que pode variar de país para país, as empresas terão acesso a essas ferramentas aprimoradas de mensagens e gerenciarão facilmente seu orçamento, controlando o custo associado a cada mensagem enviada.

Outra novidade está relacionada aos anúncios nas redes sociais da Meta. Um novo recurso vai possibilitar que os empreendedores criem anúncios linkando o contato para o WhatsApp sem precisar que a empresa tenha uma conta no Facebook ou no Instagram.

A ideia é simplificar a criação de anúncios para redes sociais e incentivar uma conversa via WhatsApp. Isso pode ajudar empresas que enfrentam dificuldades para alcançar novos clientes de maneira eficaz, sem precisar criar contas em outras redes sociais. Os empreendedores só precisam ter um endereço de e-mail e uma forma de pagamento para isso.

Segundo a Meta, os “anúncios clique” são uma das formas mais eficientes de levar clientes em potencial a enviar mensagens no WhatsApp: quando elas clicam no anúncio, ele abre uma conversa no WhatsApp para que elas possam fazer perguntas, ver produtos e fazer uma compra.

A Meta não deu data para o lançamento dos recursos, mas disse que será em breve.

Como vender mais pelo WhatsApp Business



Comece a utilizar as etiquetas: Usando as etiquetas, é fácil categorizar conversas sobre novos pedidos, pedidos não pagos e pedidos atendidos, entre outras coisas. Assim, crie e armazene respostas prontas para perguntas frequentes que aparecerão em seu perfil. Deste modo, é possível responder instantaneamente aos clientes. Por exemplo, você pode configurar uma resposta de ausência temporária para que seus clientes saibam quando você estará disponível para responder às perguntas deles.

Crie um catálogo de produtos: A primeira coisa que você pode fazer para vender seu negócio no WhatsApp é criar um catálogo. Neste catálogo, você tem várias opções para apresentar, descrever, precificar seu produto, bem como, direcionar o cliente para o pagamento do produto.

Vincule a sua loja do Facebook à sua conta de WhatsApp Business: O aplicativo, oferece a opção de compartilhar links da sua loja do Facebook diretamente do próprio WhatsApp Business. Para tanto, vá até a página do produto em sua loja do Facebook e, em seguida, clicar em “Mais opções” resolverá o problema.

Junte suas contas do Instagram e do WhatsApp Business: Você também pode vincular sua conta comercial do Instagram à sua conta comercial do WhatsApp. É uma ótima opção se você deseja que seus clientes se sintam mais conectados à sua marca.