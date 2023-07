Whatsapp confirma e lança novidade aos brasileiros

Manter a privacidade online é uma das coisas mais importantes para quem inclui ferramentas digitais na rotina. Assim, a equipe de desenvolvedores do WhatsApp anunciou uma nova função para garantir a segurança e integridade das informações dos usuários.

Por isso, se você ainda não sabe como funciona essa nova ferramenta, continue por aqui. Deixamos as principais funções do aplicativo, para aumentar sua segurança e manter seus dados e conversas protegidas.

Como funciona o aplicativo de mensagens?

O WhatsApp é um aplicativo de comunicação online, com maior popularidade entre os usuários brasileiros. Basicamente, ele usa sua conexão de internet para criar conversas com outros usuários, onde é possível trocar diferentes tipos de conteúdos.

Para isso, é preciso ter um número de telefone cadastrado no aplicativo, com suas informações básicas. Depois disso, é possível realizar chamadas, enviar documentos, imagens, figurinhas e até fazer pagamentos pelo app, sem custos adicionais.

Além disso, o WhatsApp também conta com chamadas de vídeo, conversas por áudio ao invés do texto tradicional. Os grupos também podem te colocar em contato com seus amigos, e as transmissões fornecem uma espécie de mala direta para vários contatos.

Então, não deixe de ler também: Vídeos em HD no WhatsApp para iPhone? Novidades em testes.

Novidade do WhatsApp facilita a vida dos usuários



Você também pode gostar:

Um dos maiores problemas em relação à segurança eram os grupos do WhatsApp. Afinal, assim que alguém te adicionava, todos os outros participantes poderiam ter acesso a seu número de telefone e entrar em contato.

Dessa maneira, muitos golpistas se aproveitavam dessa função para acessar novas vítimas. Ainda, pessoas indesejadas poderiam ter seu número e enviar mensagens quando quisessem, ou mesmo realizar chamadas fora do aplicativo.

Agora, um novo recurso beta está começando a aparecer para alguns usuários, de forma gradativa. A ferramenta possibilita esconder seu número de telefone em grupos, para que os outros usuários não consigam ver.

Porém, nesses casos, você também não conseguirá encontrar os telefones de outros participantes. A opção passou pela fase de testes e agora estará disponível para acesso de todos os que baixarem ou atualizarem a versão do WhatsApp.

Para começar a utilizar, basta selecionar a opção de esconder seu número de telefone em grupos. Na aba de privacidade é possível encontrar essa configuração. Caso ainda não esteja aparecendo, verifique se você está com a versão do app atualizada.

Ainda, aproveite para conferir também: ALERTA GERAL, evite a todo custo: Fazer esse procedimento no WhatsApp vai fazer você ser banido hoje mesmo.

Quais as melhores funções do WhatsApp?

Além de proteger seu número nos grupos, o WhatsApp também possui várias outras funções interessantes. O app é super dinâmico e adaptado para diferentes tipos de usuários. Portanto, confira mais algumas outras ferramentas que o app possui:

Ocultar visto por último, online e foto de perfil

Uma das funções recentes, que aumentam a privacidade, é a capacidade de ocultar suas informações para os contatos. Assim, os destinatários não ficam sabendo quando você está online, ou ver a foto que você deixa disponível no perfil.

Essa configuração está na aba de privacidade, e existem algumas versões diferentes para escolher. Então, você pode privar as informações para todos no WhatsApp, somente para seus contatos, ou escolher contatos específicos.

Apagar mensagens enviadas

Além disso, outra função que pode ajudar muito, principalmente os usuários mais distraídos, é deletar as mensagens que enviou sem querer. Assim, é possível evitar constrangimentos, problemas e até mesmo organizar melhor suas conversar só com o que é importante.

Para deletar uma mensagem, basta tocar sobre ela e selecionar o ícone da lixeira no canto direito. Porém, não esqueça que é preciso tocar na opção “apagar para todos”. Outro lembrete é de que só se pode realizar essa ação em até dois dias.

Envio de documentos e pagamentos online

Ainda, é possível enviar documentos de até 16 MB em suas conversas do WhatsApp. Assim, se estiver precisando mandar um PDF, um boleto ou até mesmo um conteúdo importante, fica bem mais simples realizar o envio.

Outra função que o WhatsApp oferece, em parceria com instituições bancárias, é o pagamento e recebimento de valores pelo aplicativo. Por isso, se precisar pagar a alguém e estiver sem tempo, pode utilizar o app para fazer transferências de valores.

Figurinhas e GIFs

Outro recurso super legal do WhatsApp é a possibilidade de tornar suas conversas mais divertidas usando figurinhas e GIFs. Além das que já vem por padrão com o app, é possível adicionar suas favoritas.

Com isso, as conversas podem ficar ainda mais dinâmicas, e você consegue armazenar as figurinhas que seus contatos te enviam. No caso dos GIFs, existe uma aba de pesquisa para encontrar os que mais ilustrem o que você quer dizer no momento.

Chamadas de vídeo e em grupo

Por fim, mas não menos importante, é possível não somente conversar através de texto e áudio nas abas dos contatos. O WhatsApp oferece a opção de chamadas de áudio e vídeo, sem custos adicionais e usando somente sua conexão de internet.

Além disso, é possível adicionar também até seis contatos em uma mesma chamada, tanto em áudio quanto na versão por vídeo. Vale lembrar que nessa modalidade é preciso ter uma conexão de internet estável para que a recepção funcione de forma adequada.

Como baixar e usar o WhatsApp

O aplicativo está disponível para Android e iOS, nas lojas de download de apps oficiais. Para começar a utilizar, é preciso baixar em seu aparelho a versão mais atual. O processo é bem simples, e seu aparelho fará todo o trabalho de instalação.

Depois, utilize seu número de telefone para confirmar a identidade. Vale lembrar que só é possível utilizar um número para cada WhatsApp. Depois, personalize seu aplicativo com o nome e uma biografia curta.

Em seguida, o app irá sincronizar seus contatos que já estão no WhatsApp. Para começar a conversar, basta selecionar um deles e enviar uma mensagem. Se quiser adicionar uma nova pessoa, inclua o número dela em sua agenda de telefone.

Ainda, para conhecer mais notícias e atualidades sobre tecnologia , é só continuar acompanhando nossos conteúdos. Deixamos vários posts com as principais tendências do segmento, não fique de fora das atualizações.