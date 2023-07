Whatsapp libera envio de mensagens em vídeo e deixa brasileiros em choque

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, anunciou recentemente um novo recurso que permite aos usuários gravar e compartilhar vídeos curtos diretamente nas conversas. Essa funcionalidade, semelhante ao recurso existente no Telegram, oferece aos usuários uma nova maneira de se expressar e compartilhar momentos com amigos e familiares.

Neste artigo, vamos explorar como usar esse recurso e como ele pode adicionar uma nova dimensão às suas conversas no WhatsApp.

Como enviar mensagens de vídeo no WhatsApp

O processo de envio de mensagens de vídeo no WhatsApp é simples e intuitivo. Aqui está um guia passo a passo para ajudá-lo:

Abra uma conversa no WhatsApp. Toque no botão de mensagem de áudio para alternar para o modo de vídeo. Mantenha o botão pressionado para gravar um vídeo ou deslize para cima para bloquear e gravar com as mãos livres.

O WhatsApp permite que você grave vídeos de até 60 segundos de duração, fornecendo um tempo adequado para compartilhar momentos especiais com seus contatos. Ao gravar um vídeo, você pode utilizar a câmera frontal ou traseira do seu dispositivo para capturar a cena desejada.

Reprodução e som dos vídeos no WhatsApp

Os vídeos enviados no WhatsApp serão reproduzidos automaticamente no modo silencioso quando forem abertos na conversa. Ao tocar no vídeo, o som será ativado, permitindo que você ouça o áudio correspondente. Essa funcionalidade é semelhante ao que já acontece no Telegram, proporcionando uma experiência de reprodução de vídeo consistente em ambos os aplicativos.

Os vídeos também são exibidos em formato redondo dentro da conversa, adicionando um toque visual único. Essa exibição circular pode ajudar a diferenciar os vídeos dos outros tipos de mídia compartilhados no WhatsApp, como fotos e mensagens de texto.

Por que usar mensagens de vídeo no WhatsApp?

A adição desse recurso de mensagens de vídeo no WhatsApp traz uma nova dimensão e emoção às conversas diárias. Agora, você pode compartilhar momentos importantes, expressar sentimentos e contar novidades de forma mais envolvente e visual.



Seja para desejar um feliz aniversário, contar uma piada engraçada ou compartilhar uma novidade emocionante, os vídeos permitem que você transmita toda a emoção e entusiasmo de uma maneira muito mais impactante do que apenas com mensagens de texto ou áudio.

Além disso, a popularidade do WhatsApp significa que a maioria das pessoas que você conhece provavelmente já possui o aplicativo instalado em seus dispositivos. Isso torna ainda mais fácil e conveniente compartilhar vídeos com amigos, familiares e colegas, sem a necessidade de baixar aplicativos adicionais ou enviar arquivos grandes por e-mail.

Ademais, o novo recurso de mensagens de vídeo do WhatsApp oferece aos usuários uma forma divertida e envolvente de compartilhar momentos especiais e se expressar de maneira mais visual. Ao seguir as etapas simples para gravar e enviar um vídeo, você pode adicionar uma nova dimensão às suas conversas no WhatsApp. Então, da próxima vez que você quiser desejar feliz aniversário, compartilhar uma piada ou contar as últimas novidades, experimente os vídeos e veja como eles podem tornar suas conversas ainda mais emocionantes.

Por fim, lembre-se de que o recurso de mensagens de vídeo estará disponível a todos os usuários do WhatsApp nas próximas semanas, então fique atento às atualizações do aplicativo para aproveitar essa nova funcionalidade. Divirta-se explorando essa nova forma de compartilhar momentos e aproveite ao máximo suas conversas no WhatsApp!