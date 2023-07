WhatsApp prepara nova cor para tela do app

O WhatsApp está trabalhando pesado para desenvolver um novo layout para o app no Android, com o objetivo claro de aprimorar a interface do aplicativo aderindo aos princípios e diretrizes do Material Design 3. Acontece que depois de mudanças mais sutis na interface, como o efeito translúcido na barra de navegação inferior e interruptores de configurações e botões de ações flutuantes arredondados, a novidade em questão é mais impactante.

De acordo com a atualização 2.23.13.16 do WhatsApp beta para Android divulgada recentemente pelo site WABetaInfo, especializado em notícias sobre o programa de testes do app, o WhatsApp planeja introduzir uma barra de ação branca!

LEIA MAIS: WhatsApp quer mudar visual do app no iPhone

O portal divulgou uma captura de tela do que pode ser esse novo layout branco. De acordo com o WABetaInfo, a barra de ação branca está mais alinhada aos princípios do Material Design 3: ao fazer a transição para um esquema de cores branco, o WhatsApp alinha seu design mais de perto com os princípios do Material Design, garantindo uma aparência consistente.

Observe que as novidades não se limitam ao tema claro, pois o WhatsApp também planeja introduzir uma barra de ação mais escura ao usar o tema escuro no futuro. Além disso, a barra de status ainda está configurada usando a antiga cor verde, conforme mostrado na captura de tela em anexo, mas isso pode ser resolvido posteriormente.

Deslizando entre abas

A barra de navegação inferior é um recurso ainda em testes no aplicativo do WhatsApp para Android, algo que os usuários de iPhone já conhecem há algum tempo. A ideia de implementá-la é uma forma de deixar os apps de ambos os sistemas mais parecidos e atender feedbacks de usuários, que já pedem por isso a algum tempo.

Por isso, outra novidade em testes que impacta no design é a capacidade de deslizar entre as guias, algo adicionado na versão 2.23.13.9 do WhatsApp beta para Android. Isso é importante porque, ao adicionar a barra de navegação inferior para o aplicativo, perdeu-se a possibilidade de arrastar para o lado para trocar da guia de conversas para a de status.

A introdução desse recurso provavelmente é uma resposta ao feedback dos usuários. Embora tenha havido muitos pedidos no passado para implementar uma barra de navegação inferior seguindo as diretrizes do Material Design 3, vários usuários expressaram insatisfação quando perceberam que deslizar entre as guias não era mais possível. Segundo comentários recebidos pelo WABetaInfo, os usuários reclamaram que a navegação no app não era mais tão intuitiva quanto antes.



Você também pode gostar:

No entanto, o próprio Material Design 3 desencoraja a implementação de um recurso de deslizar entre telas. No entanto, parece que o WhatsApp abriu uma exceção a essa regra para atender às preferências do usuário e aprimorar sua experiência ao implementar esse recurso novamente.

O que é o Material Design 3

O Material Design é um guia elaborado pelo Google feito para os designers de aplicativos. A ideia é que ele sirva como um norte para design visual, de animação e interação entre os apps e o sistema Android, garantindo que eles sigam um padrão entre si, além de estarem mais coesos com as formas apresentadas pelo próprio sistema operacional.

A suposição é de que o WhatsApp decidiu adotar a cor branca na barra de ação influenciado pelo feedback de usuários. O mesmo pode ter ocorrido com a atualização, já em testes, do novo teclado e dos interruptores para acionamento de funções no menu de Configurações.

No caso do teclado, por exemplo, foi adicionado um recurso que permite expandir o teclado para toda a tela, facilitando na hora de escolher um emoji, GIF ou figurinha para enviar. Já os interruptores, botões que ligam e desligam configurações, ganharam uma aparência mais moderna.

A própria barra de ação foi alterada recentemente, se tornando mais transparente e permitindo ver as conversas que aparecem por trás dela. Outro ponto de mudança foi no botão de “nova conversa”, que agora ganha um estilo quadrado, mas com pontas arredondadas.