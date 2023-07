Whatsapp, SAC, 0800, CHAT E MAIS CONTATOS pela INTERNET

A Shoptime é uma das grandes empresas brasileiras de varejo. Ela disponibiliza diferentes canais de atendimento para os seus clientes, entre telefone, Whatsapp e chat.

A seguir, confira todos os meios de contato atualizados da empresa e saiba como tirar dúvidas e acessar os seus serviços.

Telefone Shoptime

A princípio, a Shoptime conta com dois números de telefone para atender os seus clientes. Assim, atende capitais, regiões metropolitanas e as demais localidades do Brasil. Confira:

capitais e regiões metropolitanas: 4003 9898

4003 9898 demais localidades: 041 11 4003 9898

Televendas

Através do contato de televendas da Shoptime, os seus clientes podem realizar compras e também fazer consultas sobre as compras já realizadas. O televendas está disponível das 9h às 21h, de segunda à sábado.

capitais e regiões metropolitanas: 4003 1020

4003 1020 demais regiões: 021 11 4003 1020

Whatsapp Shoptime

O Whatsapp da Shoptime é um canal exclusivo dos clientes da plataforma. Assim, através dele é possível consultar o status da sua compra, tirar dúvidas sobre produtos em geral e acompanhar pedidos.

Para conversar pelo Whatsapp com a empresa, basta salvar o número (11) 4933-7744 na sua lista de contatos e enviar um “oi” pelo aplicativo.

Assim, você iniciará uma conversa com a assistente virtual. Dessa maneira, é só escolher a opção desejada e seguir a conversa.

Chat Shoptime

Se você preferir, também pode entrar em contato com a empresa por meio do chat. Para isso, siga o passo a passo:

Primeiro, acesse o site oficial da Shoptime; Depois, entre em “minha conta”; Em seguida, acesse o pedido para o qual deseja atendimento; Por fim, digite a sua dúvida no campo de mensagens, envie e aguarde o atendimento iniciar.

E-mail

O e-mail atendimento.shop@shoptime.com.br também está disponível para os clientes da Shoptime, sendo este um dos seus canais de atendimento.

SAC

O Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Shoptime está disponível no site oficial da empresa. Assim, para usar o serviço basta buscar pelos campos de ajuda. Além disso, também é possível encontrar as principais dúvidas dos clientes.

Produtos e serviços disponíveis na Shoptime

A Shoptime oferece uma grande variedade de produtos para os seus clientes, divididos em diversas categorias, como:

Eletrônicos;

Informática;

Telefonia;

Eletrodomésticos;

Móveis;

Utilidades domésticas;

Cama, mesa e banho;

Beleza e saúde;

Moda e acessórios;

Brinquedos e games;

Livros e muito mais.

Além disso, a Shoptime possui marcas próprias exclusivas, como: Casa & Conforto (produtos para cama, mesa e banho), Fun Kitchen (eletroportáteis e utensílios de cozinha), La Cuisine (panelas e acessórios de cozinha), Life Zone (produtos fitness e esportivos) e Orb (móveis e decoração).

Entre os serviços disponíveis na empresa, encontram-se a entrega rápida, que possui prazos reduzidos de entrega, receba hoje e a Ame (carteira digital que permite pagar as compras com cashback).

Ademais, os clientes também podem ter acesso ao cartão de crédito Shoptime com vantagens exclusivas, seguro garantia estendida original e seguro roubo ou furto qualificado.