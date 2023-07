Whatsapp terá nova atualização para ANDROID e choca brasileiros

O WhatsApp é conhecido por suas atualizações constantes, sempre buscando melhorar a experiência do usuário. Recentemente, a versão beta do mensageiro para Android apresentou novos recursos de segurança e funcionalidades que prometem mudar a maneira como interagimos com o aplicativo.

Ferramentas de Segurança no Whatsapp

Dentre as novidades, o WhatsApp está implementando ferramentas de segurança para mensagens recebidas de números desconhecidos. Esta atualização está sendo disponibilizada para alguns usuários beta e promete ser disponibilizada para todos nos próximos dias.

Dessa forma, ao receber uma mensagem de um número desconhecido, o aplicativo apresentará uma nova tela explicando o que o usuário pode fazer diante dessa situação. Como sempre, será possível bloquear contatos desconhecidos ou reportá-los para a equipe de moderação. Além disso, o WhatsApp fornecerá informações sobre como manter-se seguro no chat, verificando o nome do perfil, a foto do perfil e o código do país do número de telefone.

A nova ferramenta de segurança não apenas destaca informações sobre o que os usuários podem fazer ao receber uma mensagem de contatos desconhecidos, mas também introduz um novo recurso que garante que o remetente não saiba se você leu suas mensagens. Este recurso é especialmente útil quando se lida com mensagens de contatos desconhecidos e a opção “recibos de leitura” está ativada.

Conexão com o WhatsApp Web

Outra atualização significativa é a nova maneira de vincular uma conta ao WhatsApp Web usando apenas o número de telefone. Normalmente, o usuário precisa escanear um código QR com o smartphone, mas agora será possível vincular a conta usando apenas um código de oito caracteres gerado pelo WhatsApp Web.

Para utilizar essa opção, será necessário acessar a tela de dispositivos vinculados dentro do aplicativo do WhatsApp e selecionar a opção “vincular com telefone”. Ao inserir o código gerado pelo WhatsApp Web, o processo de vinculação é concluído.

Realização de Enquetes no Whatsapp

Um recurso que promete facilitar a vida de quem trabalha com atendimento ao público é a possibilidade de realizar enquetes. Esta funcionalidade permite coletar informações e opiniões das pessoas em diferentes situações.

Para realizar uma enquete, basta abrir uma conversa na qual deseja enviar uma enquete, clicar no ícone de clipe de papel, que fica ao lado do gravador de áudio do WhatsApp, e selecionar a opção “Enquete”. Em seguida, digite a pergunta que deseja fazer e nas linhas abaixo, as opções de resposta. Por fim, clique em “Enviar”.



Você também pode gostar:

Novo Recurso no Whatsapp para Empresas

Para as empresas, o WhatsApp Business está desenvolvendo um novo recurso que permitirá a criação de mensagens de campanha. Isso significa que será possível enviar mensagens automáticas para os clientes, mediante taxas de pagamento.

As empresas poderão criar mensagens de campanha para enviar promoções personalizadas, lembretes ou até mesmo atualizações sobre vendas de fim de ano. Após criar e enviar uma mensagem de campanha, as empresas também poderão acompanhar seu desempenho para verificar como essa campanha performou e se teve influência nos negócios.

Em síntese, as recentes atualizações do WhatsApp para Android mostram que o aplicativo continua empenhado em melhorar a experiência do usuário e fornecer ferramentas úteis, seja para a segurança dos usuários ou para auxiliar empresas a se comunicarem de forma eficaz com seus clientes.

Por fim, essas atualizações estão sendo lançadas gradualmente para os usuários e prometem trazer uma nova dinâmica para a maneira como interagimos com o aplicativo. Portanto, se você ainda não recebeu essas atualizações, fique atento, pois elas estarão disponíveis em breve.

Continue acompanhando nossos artigos para ficar por dentro das últimas novidades do WhatsApp e outras plataformas populares.