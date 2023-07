WhatsApp testa envio de vídeos HD no Android

O WhatsApp está testando o envio de vídeos HD em sua versão beta no Android, conforme notícia do WABetaInfo, site especializado em informações sobre beta testers. O recurso foi disponibilizado na atualização 2.23.14.10 do WhatsApp beta para Android e permite que os usuários compartilhem vídeos com qualidade aprimorada, preservando suas dimensões.

LEIA MAIS: Mensagem de vídeo no WhatsApp: nova função chega ao app

Ao enviar um vídeo usando a opção de alta qualidade, uma nova etiqueta – escrito HD – aparece no balão da mensagem, indicando a maior qualidade do arquivo. O recurso mantém as dimensões do vídeo, mas ainda é aplicada uma compactação leve. Isso significa que ainda não é possível compartilhar vídeos em sua qualidade original, mas a qualidade final certamente será melhor com esta opção.

Semelhante ao recurso de foto de alta qualidade (que também está sendo testada), a opção padrão para qualquer vídeo é sempre “Qualidade padrão”. Portanto, sempre que o usuário quiser compartilhar um novo vídeo com melhor qualidade, será preciso selecionar a opção de alta qualidade a cada vez.

Quando os usuários compartilham um vídeo usando a opção de alta qualidade, ele será marcado como um vídeo de alta qualidade na conversa. Assim como acontece com fotos de alta qualidade, uma nova tag é adicionada automaticamente ao balão de mensagem quando um vídeo é compartilhado por meio desse recurso, facilitando para o destinatário identificar que o vídeo foi enviado com melhor qualidade. É importante observar que esse recurso não está disponível ao compartilhar vídeos por meio de atualizações de status.

Sugestões de grupo

O WhatsApp está trabalhando em um novo recurso para melhorar as comunidades: sugestões de grupo. Com esse recurso, os usuários poderão sugerir seus grupos aos administradores da comunidade. Depois de receber uma sugestão, o administrador da comunidade pode adicionar o grupo sugerido à comunidade, facilitando a descoberta de novos grupos por outros membros da comunidade.

Esse recurso está atualmente em desenvolvimento e foi detectado por meio da atualização 2.23.14.14 do WhatsApp beta para Android. Com esta nova seção, os administradores da comunidade poderão aceitar ou rejeitar qualquer solicitação de outros membros da comunidade.

Na mesma seção, também existem dois atalhos para rejeitar ou aprovar rapidamente suas sugestões. Além disso, conforme explicado na captura de tela, é necessário que a opção de privacidade chamada “aprovação do administrador” também esteja disponível para os membros do grupo.

Com o recurso de sugestões de grupo, o WhatsApp quer oferecer uma ferramenta adicional para ajudar os administradores da comunidade a enriquecer suas comunidades, oferecendo aos membros da comunidade a oportunidade de colaborar. Quando uma sugestão é aceita, o grupo é adicionado automaticamente à comunidade e seus membros também serão adicionados à comunidade.



Novos membros da comunidade ainda terão controle sobre quais outros grupos da comunidade eles desejam ingressar, pois isso não é automático.

Sugestões de figurinhas

Em 2018, o WhatsApp liberou o recurso de compartilhamento de figurinhas, uma nova forma de se comunicar com sua família e amigos. Nas semanas seguintes, o WhatsApp também permitiu que vários designers importassem figurinhas para o WhatsApp, criando pacotes de figurinhas a partir de aplicativos de terceiros.

Um dos requisitos na hora de criar figurinhas era associar um certo número de emojis a cada figurinha. Por fim, o WhatsApp WhatsApp está fazendo uso desse requisito solicitado em 2018, liberando um recurso de pesquisa de adesivos específico para alguns beta testers, como mostra a atualização 2.23.14.16 do WhatsApp beta para Android.

Como você pode ver nesta captura de tela, uma nova bandeja de figurinhas aparece acima do teclado, mostrando todos os adesivos associados ao emoji inserido na barra de bate-papo. O recurso é uma grande ajuda para quem gosta de usar as figurinhas. Como o número de adesivos instalados continua crescendo com o tempo, torna-se muito complicado localizar um adesivo específico entre os disponíveis.

Com esse recurso, encontrar o adesivo certo para qualquer situação ficará muito mais fácil, economizando tempo no processo. Vale ressaltar que esse recurso também é compatível com adesivos de terceiros. No entanto, se você deseja ativar o suporte para esse recurso, pode ser necessário modificar o pacote de adesivos no aplicativo usado para criá-lo e associar um emoji a cada adesivo.