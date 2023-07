WhatsApp testa uma nova forma de logar na versão web

Uma nova atualização do WhatsApp beta para iOS, de número 23.14.1.72, trouxe uma nova forma de vincular uma conta ao WhatsApp Web usando apenas o número de telefone. Normalmente, o usuário precisa escanear com o smartphone um QR code, mas a nova funcionalidade será uma alternativa para esse processo.

De acordo com o site WABetaInfo, especializado em notícias sobre o mensageiro, será preciso acessar a tela de dispositivos vinculados dentro do app do WhatsApp para experimentar a opção de número “vincular com telefone”.

Para usar esta opção, será solicitado a inserir um código de oito caracteres gerado pelo WhatsApp Web. Ao obter esse código, o usuário precisa inseri-lo no WhatsApp para concluir o processo.

O novo recurso “link com número de telefone” pode ser útil em determinadas circunstâncias. Anteriormente, alguns usuários podiam ter dificuldades para acessar o WhatsApp Web se a câmera do dispositivo não estivesse funcionando, impedindo-os de escanear o código QR. Em alguns outros casos, o navegador pode não conseguir gerar o código QR.

Porém, com esse novo recurso, qualquer pessoa pode se conectar ao WhatsApp Web, mesmo em situações em que antes era impossível. É importante observar que, atualmente, esse recurso funciona apenas com o WhatsApp Web e não permite vincular a conta do WhatsApp a um dispositivo móvel secundário usando apenas o número de telefone.

Como saber se alguém usou seu WhatsApp Web?

Quem usa o WhatsApp Web com frequência costuma deixa-lo ativo em computadores do trabalho, escola, faculdade ou até mesmo em dispositivos próprios. No entanto, a ação pode facilitar que outras pessoas se apropriem da sua conta.

Terceiros podem ler as conversas, baixar arquivos de mídia ou até mesmo se passar pelo dono da conta e pedir dinheiro aos contatos. Porém, há uma maneira de descobrir se alguém está usando seu WhatsApp Web anonimamente.

O usuário pode identificar facilmente se alguém está acessando a sua conta as escondidas. O procedimento é bem simples. Veja o passo a passo:

Acesso o app do WhatsApp em seu celular; Toque as configurações da plataforma de mensagens; Clique na opção “Aparelhos conectados”; Veja na lista se há algum dispositivo desconhecido ou que já deveria ter sido desativado e o desconecte da sua conta. Para verificar se alguém usou aquele canal, basta verificar o horário do último acesso.



De qualquer forma, é importante sempre desconectar o seu WhatsApp Web dos aparelhos que podem ser acessados por terceiros. Sendo assim, evite deixar sua conta ativa no PC do trabalho, casa ou faculdade, por exemplo. Para sair do WhatsApp Web, é só seguir os seguintes passos:

Clique no ícone de “Três pontos” na parte superior esquerda; No menu, selecione “Desconectar” e confirme a ação.

Como desativar as notificações do WhatsApp Web?

Quem usa o WhatsApp Web sabe que é interessante manter as notificações do mensageiro ativadas no computador. No entanto, em caso de distração ou excesso de mensagens, é considerável saber desativá-las. Para fazer isso, siga os passos abaixo:

Abra o WhatsApp Web; No canto superior esquerdo, clique no ícone de “Três pontos”; Em seguida, acesse a aba de “Configurações”; Na aba selecionada, roque em “Notificações”; Feito isso, você pode desativar outras notificações específicas que estavam marcadas previamente, como “Sons”, “Notificações de área de trabalho” ou “Pré-visualização de mensagem”; Caso queira desativar todas as notificações, marque a opção “Silenciar todas as notificações” ou “Silenciar notificações e reações”; Por fim, selecione por quanto tempo você quer manter o silêncio e clique em “Silenciar notificações” para confirmar a operação.

Caso esteja recebendo mensagens de um contato ou grupo específico, saiba que é possível selecionar as notificações individualmente. Confira a orientação a seguir:

Na área dos chats, selecione a conversa que deseja silenciar; Depois disso, clique no ícone de “Seta” para acessar o menu; Para prosseguir, basta tocar em “Silenciar notificações” e escolher entre “8 horas”, “1 semana” ou “Sempre”.