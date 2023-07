WhatsApp vai deixar de funcionar nestes aparelhos a partir de HOJE (31)

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, anunciou recentemente que deixará de funcionar em 35 modelos de aparelhos celulares, a partir de hoje, 31 de maio. O motivo? Avanços tecnológicos e a necessidade de atualizações constantes.

Se você é um dos milhões de usuários que dependem do WhatsApp para se comunicar, continue lendo para descobrir se o seu aparelho está na lista dos afetados e o que você pode fazer a respeito.

Com o rápido avanço da tecnologia, os aplicativos precisam ser constantemente atualizados para funcionar corretamente. Isso significa que alguns aparelhos mais antigos, que não conseguem receber essas atualizações, acabam ficando para trás.

Os aparelhos afetados são aqueles que operam com o software Android 4.1, iOS 12 e sistemas operacionais anteriores. Se o seu celular utiliza algum desses sistemas, é possível que você não consiga mais usar o WhatsApp.

O que fazer se o seu aparelho for um dos afetados?

Se você descobriu que o seu aparelho é um dos afetados, não desespere! Há uma alternativa que pode permitir que você continue usando o WhatsApp por um tempo.

Uma opção é desativar as atualizações automáticas do aplicativo. Isso permitirá que o WhatsApp permaneça ativo no seu celular até que ele mesmo exija uma atualização.

Aparelhos afetados

A lista de aparelhos afetados é extensa e inclui marcas populares como Samsung, Apple, LG e Huawei. Além disso, alguns modelos da Sony e de outras marcas também foram incluídos.

Samsung



Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy X cover 2

Apple

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

LG

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7II

LG Optimus L7 Dual

Huawei

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Outras marcas

Archos 53 Platinum

Faea F1THL W8

Lenovo A820

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Winko Darknight

ZTE Grand S Flex

ZTE V956 – UMI X2

O futuro do WhatsApp

Apesar dessa notícia preocupante para alguns usuários, o futuro do WhatsApp parece promissor. O aplicativo continua a inovar e a trazer novas funcionalidades para melhorar a experiência dos usuários.

Em 2023, várias atualizações foram realizadas, trazendo novidades como a possibilidade de recusar chamadas de números desconhecidos e a edição de mensagens. Além disso, a transcrição de áudios e o envio de mensagens de vídeo são recursos que estão fazendo sucesso.

Com mais de 147 milhões de usuários no Brasil, o WhatsApp continua sendo um aplicativo essencial para muitas pessoas. Se você é um deles, esperamos que as informações deste artigo tenham sido úteis para você.

Lembramos que, mesmo se o seu aparelho estiver na lista dos afetados, ainda é possível continuar usando o WhatsApp por algum tempo, desativando as atualizações automáticas. No entanto, em algum momento, será necessário adquirir um aparelho compatível para continuar utilizando o aplicativo.

Manter-se atualizado sobre as novidades do WhatsApp é importante para garantir que você está aproveitando ao máximo todas as funcionalidades do aplicativo. Fique de olho nas próximas atualizações e continue acompanhando nossos artigos para mais informações.