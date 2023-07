WHATSAPP WEB: Como utilizar no Computador/Notebook?

Se passar muito tempo no computador, pode ser conveniente utilizar o WhatsApp no PC. Existem duas opções disponíveis: o WhatsApp Web, que pode ser acessado pelo navegador, e o WhatsApp Desktop, um programa instalado diretamente no computador.

Neste guia completo, vamos explorar como utilizar essas versões do aplicativo no seu PC, seja para trabalho ou lazer. Também abordaremos como resolver a dependência do celular conectado a todo momento.

Opções para usar o WhatsApp no PC

Como mencionado anteriormente, existem duas alternativas para utilizar o WhatsApp no PC: pelo navegador ou por meio do programa instalado no computador. Vejamos como utilizar cada uma delas:

WhatsApp Web

O WhatsApp Web é uma versão do aplicativo que pode ser acessada diretamente pelo navegador de sua preferência, como Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox ou Safari. Para utilizá-lo, siga os seguintes passos:

Acesse a página web.whatsapp.com no seu navegador. Abra o aplicativo do WhatsApp em seu celular. Toque no ícone de menu (três pontos ou linhas, dependendo do sistema operacional) e selecione a opção “WhatsApp Web”. Aponte a câmera do seu celular para o código QR exibido na página do WhatsApp Web no computador. Aguarde a leitura do código QR e pronto! Você terá acesso ao WhatsApp no PC.

WhatsApp Desktop

O WhatsApp Desktop é um programa que você pode baixar e instalar diretamente no seu computador. Ele oferece uma experiência similar ao WhatsApp Web, mas com a vantagem de não depender do navegador. Para utilizar o WhatsApp Desktop, siga as instruções abaixo:

Acesse whatsapp.com/download e clique em “Baixar para Windows ou Mac”, de acordo com o seu sistema operacional. Após o download, instale o programa em seu computador. Abra o aplicativo do WhatsApp em seu celular. Toque no ícone de menu (três pontos ou linhas) e selecione a opção “WhatsApp Web”. Aponte a câmera do seu celular para o código QR exibido no WhatsApp Desktop no computador. Aguarde a leitura do código QR e pronto! Você terá acesso ao WhatsApp no PC.

Como o WhatsApp Web ou Desktop funciona



Tanto o WhatsApp Web quanto o WhatsApp Desktop dependem do seu celular estar conectado à internet para funcionar. Ao contrário de outros aplicativos de mensagens, como o Telegram, que armazenam as mensagens na nuvem e sincronizam com os dispositivos vinculados à conta, o WhatsApp armazena as mensagens no telefone e as “espelha” no WhatsApp Web ou Desktop.

Isso significa que, para utilizar o WhatsApp no PC, o seu celular precisa estar conectado à internet, seja por Wi-Fi ou dados móveis. No entanto, o WhatsApp está testando uma nova funcionalidade, ainda em fase beta, que permite o login em múltiplos aparelhos, eliminando a necessidade do celular estar conectado enquanto se utiliza o WhatsApp Web ou Desktop.

Como resolver problemas de conexão com o celular

Por depender de um dispositivo conectado, é possível que ocorram problemas de conexão durante o uso do WhatsApp no PC. Um exemplo comum é o aviso de “Telefone desconectado”, que impede o envio de mensagens até que o celular esteja novamente conectado à internet.

No entanto, mesmo quando o celular está conectado, ainda é possível que esse aviso apareça. Isso pode ocorrer quando o smartphone suspende o aplicativo do WhatsApp em segundo plano para otimizar o desempenho ou economizar bateria. Para resolver esse problema, basta abrir o aplicativo do WhatsApp no celular para restabelecer a conexão.

Novidade: WhatsApp em vários dispositivos

Em julho de 2021, o WhatsApp anunciou um novo recurso que permite conectar o aplicativo em até quatro dispositivos, sejam eles PCs (Web ou Desktop), simultaneamente. Essa funcionalidade, ainda em fase beta, altera a forma como as mensagens são enviadas, especialmente em relação à dependência do celular estar conectado à internet.

No método atual, a versão Web ou Desktop envia a mensagem do PC para o celular, que, por sua vez, envia para o destinatário com criptografia de ponta a ponta. Com o recurso de “Múltiplos aparelhos”, cada aplicativo conectado recebe uma chave única, vinculada à conta do usuário. Dessa forma, não é necessário enviar a mensagem para o celular primeiro e, em seguida, para o destinatário. A comunicação passa a ser direta.

É importante ressaltar que, como as mensagens não são salvas nos servidores do WhatsApp, ao enviar ou receber uma mensagem, todos os aparelhos conectados à conta recebem uma cópia da conversa. A criptografia de ponta a ponta continua presente nesse novo método. Lembre-se de que, por estar em fase beta, o recurso precisa ser ativado manualmente. Para saber como utilizar o WhatsApp em mais de um PC ao mesmo tempo, confira nosso guia completo.

Ademais, utilizar o WhatsApp no PC pode trazer mais praticidade e comodidade para o seu dia a dia. Com as opções do WhatsApp Web e WhatsApp Desktop, você pode acessar suas mensagens diretamente do seu computador, seja pelo navegador ou por meio do programa instalado.

Lembre-se de que, no momento, é necessário que o celular esteja conectado à internet para utilizar essas versões do WhatsApp no PC. Fique atento às novidades do WhatsApp, como o recurso de login em múltiplos aparelhos, que promete eliminar a dependência do celular conectado. Experimente essas opções e aproveite todas as funcionalidades do WhatsApp no seu PC!