WI-FI pode dar ADEUS em breve e brasileiros ficam em choque

Uma notícia colocou os brasileiros em estado de alerta: o popular Wi-Fi pode acabar, muito em breve. Assim, a rede sem fio de conexão pode se tornar ultrapassada por uma nova, que utiliza outra fonte de funcionamento.

Assim, se você ainda não conhece a internet que pode ser mais funcional que o Wi-fi e o 5G, vamos te mostrar tudo que já se sabe sobre ela. Portanto, não deixe de conferir esse conteúdo até o fim para ficar por dentro da novidade.

O fim do WI-FI nas conexões de internet

Atualmente, o tipo de conexão mais utilizada nas residências brasileiras é o Wi-Fi, uma internet sem fio. Ela funciona através de ondas infravermelhas ou frequências de rádio. Até o momento é bem funcional, simples e barata.

Porém, com o estudo de novas tecnologias avançando todos os dias, sempre surgem outros tipos de ferramentas melhores e mais otimizadas. Com a conexão sem fio não seria diferente, é o ciclo natural da tecnologia.

Portanto, o rumor atual é de que a Li-Fi, uma nova forma de se conectar, pode superar o Wi-Fi muito em breve. Os pesquisadores apontam que ela é uma alternativa mais funcional e muito mais segura de se manter online.

O que é Li-Fi?

O Li-Fi (light fidelity) é uma fonte de conexão de internet que utiliza a luz como forma de funcionamento para transmissão de dados. Assim, ele possui uma restrição maior de espaço, e com isso maior segurança.

Dessa maneira, ele utiliza lâmpadas de LED, que oscilam a uma frequência que os olhos humanos não conseguem captar. Então, é através dessas oscilações que a tecnologia consegue transmitir dados e gerar uma conexão de internet.

No caso do Wi-Fi, ele é irrestrito, atravessa paredes e outras barreiras físicas, criando pontos de conexão fora até mesmo de sua casa. Com isso, é possível que outras pessoas acessem sua internet e consigam extrair dados importantes.

Já o Li-Fi permanece restrito a apenas um cômodo, e não tem a possibilidade de atravessar essas mesmas barreiras. Então, pode ser uma forma mais segura e eficaz de proteger seus dados e manter a integridade de sua conexão de internet.

Como o Li-Fi pode superar o Wi-Fi?



Atualmente, existem vários tipos diferentes de formas para invadir as conexões pelo Wi-Fi. Alguns golpistas utilizam até mesmo o IPTV para roubar dados e utilizar suas informações para realizar ilícitos.

Além disso, a velocidade que esse tipo de conexão por ondas possui é mais limitada, com muitas perdas de equipamento para equipamento. A intenção era criar uma nova forma de usar a internet que pudesse aumentar tanto a velocidade quanto o nível de segurança.

O maior trunfo do Li-Fi é exatamente sua limitação e restrição de espaço. Assim, você consegue manter sua conexão de internet sem o acesso de outras pessoas, principalmente as que estiverem mal intencionadas para o roubo de dados.

O futuro do Wi-Fi e 5G

Como toda evolução, alguns instrumentos e ferramentas são substituídos por outros mais modernos e eficazes. Assim, a tendência é trazer cada vez mais facilidades para a rotina e segurança para as conexões de internet.

Por isso, a tendência é que para os próximos anos, a rede popular nas residências brasileiras seja o Li-Fi. O 5G ainda é uma tendência extremamente popular, principalmente por ser um tipo de rede novo e mais rápido.

Assim, o futuro do Wi-Fi e do 5G é ser, em breve, substituídos. O Li-Fi estava em estudo durante a última década, porém somente agora conseguiu o status de padrão 802.11bb. Este é um tipo de conexão que usa frequência de 2,4 Ghz.

Qual a estimativa para a chegada do Li-Fi?

Durante a última década, os estudos com o Li-Fi estavam em andamento. Então, aprimoramentos para o uso definitivo eram a prioridade. Depois, era preciso estabelecer o padrão 802.11bb.

Esse é um padrão para as conexões de redes privadas e públicas, que significa o funcionamento da tecnologia em 2,4GHs. Ou seja, que ela consegue transmitir 11 Mbits por segundo a uma distância de 100 metros.

Assim, o IIEE, que é um instituto que assegura o funcionamento desse tipo de equipamento, já assinou o parecer para padronizar o Li-Fi. Esse é o mesmo instituto que realizou a regulamentação dos antecessores, o Wi-Fi e o 5G.

Porém, apesar do padrão já ter sido alcançado, ainda não existe uma estimativa para que a nova tecnologia comece a funcionar no mercado. A esperança é que seja breve, mais ainda faltam mais pesquisas e dados sobre esse tipo de conexão.

Perguntas frequentes sobre o fim do Wi-Fi

Ainda, separamos algumas perguntas frequentes de usuários que estão em dúvida sobre a nova tecnologia. Aproveite para entender melhor quais as diferenças, e como esses tipos de conexões diferem entre si.

O que significa Li-Fi?

O significado de Li-Fi é de light fidelity, uma tecnologia que deriva das ondas de luz no ambiente para formar conexões. O nome é bem parecido com a conexão tradicional, e ainda está em fase de aperfeiçoamento, antes da liberação ao público.

Qual a diferença entre wireless e Wi-Fi?

Então, basicamente todas as conexões entre aparelhos são consideradas wireless, porque não utilizam fios. No caso do Wi-Fi, ele é uma conexão de internet que não usa nenhum cabo. Todo Wi-Fi é wireless, porém, nem todo wireless é Wi-Fi (por exemplo, o Bluetooth).

O que é mais rápido 5g ou Wi-Fi?

Por conta da maior transferência de dados e menor latência, o 5G acaba levando a vantagem em termos de velocidade. Assim, principalmente por ser uma tecnologia mais nova e aprimorada, suas frequências são mais rápidas durante a transmissão de dados.