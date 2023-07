Wickbold VOLTA A CONTRATAR por todo o país

A Wickbold, empresa pioneira e inovadora na criação de linhas diferenciadas de pães especiais e com grãos, está com ótimos cargos abertos no mercado. Isto é, caso esteja na busca por uma recolocação no mercado, confira a lista de opções disponíveis:

Analista de Customer Service – Diadema – SP – Efetivo;

Analista de Embalagens – Diadema – SP – Efetivo;

Analista de Processos – Hortolândia – SP – Efetivo;

Analista de Qualidade – Diadema – SP – Efetivo;

Analista Talentos Humanos – Treinamento & Desenvolvimento – Rio de Janeiro – RJ;

Auxiliar Administrativo de Manutenção Industrial- Hortolândia – SP – Efetivo;

Auxiliar de Expedição – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Hortolândia – SP – Efetivo;

Comprador PL | Foco em Logística- Diadema – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Custos Industriais – Diadema – SP – Efetivo;

Eletricista Manutenção Industrial – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Estagiário (a) de Suprimentos – Diadema – SP – Estágio;

Estagiário (a) Técnico (a) – Qualidade – Hortolândia – SP – Estágio;

Mecânico(a) Mn Industrial – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Monitor de Merchandising – Interior SP – Americana – SP – Efetivo;

Operador(a) de Utilidades – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas com Moto – Curitiba – PR e Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Supervisor (a) de Manutenção Industrial – Hortolândia – SP – Efetivo;

Supervisor de Vendas – Canal Indireto – Joinville – SC – Efetivo;

Técnico(a) em Automação – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Wickbold

Sobre a empresa, podemos ressaltar que, com 84 anos de história e de origem 100% brasileira, a Wickbold visa ser a melhor empresa brasileira de alimentos reconhecida pela excelência em tudo que faz. Ademais, tem a missão de nutrir e inspirar pessoas para uma vida mais equilibrada.

Além disso, com atuação nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, conta com um portfólio de Bisnagas, Pães Especiais, Sanduíche, Saborizados, Sequilhos, Bolos e Panettones.

Como enviar o seu portfólio?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.