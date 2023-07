will.i.am diz que Britney Spears está cheia de ideias musicais logo após a nova colaboração

Britney Spears está repleto de ideias criativas na frente da música, de acordo com William – com quem ela acabou de colaborar em sua última faixa – e ele diz que há boas razões para esperar mais músicas dela.

O vocalista do Black Eyed Peas se juntou a nós no “TMZ Live” logo após o lançamento do novo single dele e de Britney, ‘Mind Your Business’, que acabou de sair na sexta-feira. É a segunda música em que Britney aparece desde que sua tutela terminou.