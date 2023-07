Will Smith sobre greves em Hollywood: um momento crucial

Will Smith deu sua opinião sobre as greves atuais emocionantes hollywood. As greves de atores e roteiristas continuam e Smith, como membro do SAG-AFTRA, falou sobre sua importância.

Dirigindo-se a seus seguidores no Instagram, Smith deu seu total apoio às greves, além de citar alguns daqueles que o ajudaram na indústria.

“Quero falar um pouco sobre ATUAÇÃO. Como alguns de vocês já devem ter ouvido, minha guilda, @SAGAFTRA, está em greve junto com nossos colegas escritores da WGA. É um momento crucial para nossa profissão”, escreveu ele em sua rede social. conta de mídia.

Ele então elogiou Aaron Speiseruma pessoa influente na carreira do ator Fresh Prince of Bel-Air.

“33 anos em minha carreira como ator e ainda há alguns dias em que me sinto como aquele garoto da Filadélfia que está em um tempo emprestado, mesmo sabendo que fui extraordinariamente abençoado e sortudo por ter trabalhado como ator o tempo todo. desta vez.

“É graças ao meu amigo, meu professor e meu mentor @aaronspeiser, a quem carinhosamente me refiro como ‘treinador’, que aqueles dias em que sinto que não pertenço são cada vez mais raros.

“O treinador me convidou para uma aula de atuação outro dia e eu conheci um grupo de nossa talentosa próxima geração de atores e eles me surpreenderam e me inspiraram!” Smith escreveu. “Sou grato ao treinador por continuar a apoiar esses talentosos esperançosos nesta forma de arte que eu amo e tive a sorte de trabalhar por três décadas da minha vida! Obrigado COACH!” ele concluiu.